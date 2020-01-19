IT-куб в Севастополе откроется на базе школы №40

19 января 2020     21
IT-куб в Севастополе откроется на базе школы №40

Центр цифрового образования “IT-куб” решено открыть на Северной стороне Севастополя, в школе №40, сообщил ТАСС руководитель технопарка “Кванториум” Максим Виноградов.

“Мы понимаем, что раньше всего возможно реализовать на новых площадях проект “IT-куб” в 2021 году. До сих пор не решен вопрос с организацией дополнительного образования на Северной стороне. С учетом этого будет создан не только сам “IT-куб”, но и крупный центр дополнительного образования. Мы дадим возможность детям заниматься как по направлению естественно-научного технического профиля, так и по другим направлениям – понимаем, что других возможностей для этого у ребят нет”, – рассказал Максим Виноградов.

IT-куб будет расположен в одном из корпусов бывшего интерната. В нем будут учиться не только ребята 10 лет и старше, на которых обычно рассчитаны занятия в технопарке “Кванториум”, но и ученики начальной школы. В Севастополе ощущается острая нехватка грамотных IT-специалистов, и готовить их хотят уже со школьной скамьи – в этом и призвана помочь такая форма обучения, как IT-куб.

В ближайшие годы ожидается открытие еще одного IT-куба в другом районе города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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