#WineFest 2018: Профессиональные итоги. Виноделы решили создать Экспериментальный винодельческий кластер «Севастополь»

В рамках фестиваля урожая и виноделия «WineFest 2018», который прошел в минувший уикенд в Крыму, в Балаклаве, – состоялась пресс-конференция, посвящённая самым острым проблемам отрасли виноградарства и виноделия.

Открыл пресс-конференцию приветственным словом заместитель Губернатора Севастополя Владимир Базаров. Отрасль виноделия, отметил он, является приоритетной для региона, поэтому Правительство уделяет особое внимание ее развитию.

Инвестор агрофирмы «Золотая Балка» Артем Зуев поднял тему необходимости возвращения былой славы и престижа вин, произведенных на полуострове Крым. Санкции со стороны Евросоюза и низкая доступность банковского финансирования привели к тому, что крымское виноделие практически не развивается. Хорошо себя чувствуют, – утверждает Зуев, – только те предприятия, которые разливают на территории полуострова дешевый импортный виноматериал и продают его под видом крымского вина. Попробовав некачественное вино один раз, потребитель формирует негативное мнение о крымских винах в целом. «Представьте себя, турист с материка приезжает в Севастополь, он ищет бутылку севастопольского вина, а находит низкосортный виноматериал из-за границы или из других регионов России – все что угодно, но при этом на этикетке написано «Сделано в Крыму». Это ненормально», – убежден спикер. На сегодняшний день, глядя на торговую полку, невозможно понять, какое вино истинно крымское, а какое просто под него маскируется. Покупатель введен в заблуждение красивыми видами и легендами Крыма на этикетке.

Зуев привел пример Грузии, которая около 10 лет назад ужесточила правила и регламент производства грузинского вина, в частности – требования к этикетке и к паспортизации виноградников. В результате не только возродила виноградарство в стране, но даже вошла в мировую элиту виноделия. При этом, до запрета объем фальсификата на рынке виноматериала Грузии значительно превышал объем его производства.

По мнению Артема Зуева, отрасли нужен региональный Закон о виноделии, который позволит четко определять, какое вино действительно сделано из крымского винограда. Главным эффектом закона станет честное информирование потребителя на этикетке о месте происхождения винограда и сортовом составе, а также запрещение спекуляции на наименовании винодельческого региона Крым и Севастополь производителями, производящими продукцию не из местного винограда. Введение такого Закона на территории полуострова Крым позволит поднять престиж крымских вин, увеличить спрос на винодельческую продукцию, произведенную в регионе, а значит, и увеличить приток инвестиций в Республику Крым.

Председатель ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексей Липко выступил с темой поддержки отрасли через введение акциза на виноград. Председатель Ассоциации разъяснил, как именно это будет работать. Только последние три года после многолетнего кризиса виноградарство в России начало вновь развиваться. Именно льготный акциз сыграл роль катализатора на пути восстановления виноградарства в России и инвестиционного маяка для получения винодельческими предприятиями лицензий ЗГУ/ЗМНП. Однако, а 2018г. Минэкономразвития получило претензию от ВТО о том, что действующая акцизная политика нарушает условия международной организации, поскольку создает менее благоприятные условия для импортируемых вин. В результате с 01.07.2019г. акцизы на импортные и российские вина будут унифицированы, льготный акциз для вин ЗГУ/ЗНМП отменен. Профильные министерства, понимая, что российские производители потеряют единственный действующий стимул развития отрасли, предполагают сохранить данный мотиватор, изменив механизм его предоставления. Новый механизм предусматривает введение винограда, используемого при производстве вин, и виноматериала в подакцизные товары, а также установление повышающего коэффициента при предоставлении налоговых вычетов для предприятий, использующих российский виноград для производства винодельческой продукции. Таким образом, эффективная ставка акцизов должна составить 5 руб./л. для вин ЗГУ/ЗНМП и 14 руб./л. для игристых вин (шампанских) ЗГУ/ЗНМП.

Заместитель генерального директора винодельческого хозяйства «Alma Valley» Игорь Сердюк подчеркнул важность производства и создания вин с защищенным наименованием места происхождения. Данные вина относятся к высшей категории по российской классификации и являются уникальным продуктом местности и поэтому защищаются законом.

Винодельческое хозяйство Alma Valley, как и некоторые другие весомые и значимые участники рынка, имеющие свои виноградники и в Крыму, и в Севастополе, заинтересовано в том, чтобы подходы к формированию производственных нормативов и критериев качества для вин категории ЗНМП, гармонизировались. При этом они должны одновременно соответствовать строгим критериям качества, принятым в ведущих странах винного мира и последним достижениям в области энологии и агротехники.

Нормы ЗНМП должны оставлять региональным СРО достаточное пространство для экспериментов и для развития, так как отрасль находится на этапе становления, и каждое новое исследование способствует более точному оформлению тех стилей винодельческой продукции, которые со временем будут служить для потребителей узнаваемым ориентиром.

Alma Valley приветствует мирное и плодотворное сосуществование в одном ЗНМП разномасштабных предприятий, если они добросовестно выполняют все требования по качеству и не ведут недобросовестной конкуренции. Такое сосуществование – залог стабильности отрасли, предприятия которой могут занимать необходимые рыночные ниши и в то же время повышать эффективность производства за счет масштабирования экономики.

Необходимость продвижения вин Севастополя подчеркнул директор Ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь Андрюс Юцис Эдмундо. Он пояснил, что Севастополь имеет большое количество уникальных и не похожих друг на друга агроклиматических зон, в связи с чем в регионе могут создаваться многогранные, разные и абсолютно уникальные вина, у которых есть все шансы завоевать на российском и мировом рынке общее признание. В планах развития Ассоциации заложен план продвижения, одним из пунктов которого лежит организация фестивалей вин севастопольского производителя. Фестивали запланированы в трех крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург.

Винодел Павел Швец выступил с инициативой создать на территории города Севастополя экспериментальную винодельческую площадку сроком на 3-5 лет для проведения тестирования новой винодельческой модели, заключающейся в передаче полного контроля за производством и качеством вина с защищенным наименованием места происхождения местному объединению виноградарей и виноделов.

«Мировая практика такова: вина наивысшей категории – Appellation d’Origine Controlee, – это бренд, которым распоряжается не правительство, не государство, а сами виноделы, – заявил Павел Швец, – Наш бренд «Севастополь» – это наша репутация и, если мы будем плохо контролировать качество вина, которое под этим брендом производится – репутация пойдет вниз. Но если мы между собой договоримся, создадим систему контроля качества, будем регулярно проводить специальные дегустационные комиссии – имидж этого бренда будет только расти. Суть в том, что именно в Севастополе за счет компактности региона, за счет наличия собственных виноградников, – никто из нас не делает так называемую «наливайку» из привозного виноматериала. В рамках Эксперимента низкосортное вино не будет иметь права получить статус ЗНМП/ЗГУ*».

Создание экспериментального винодельческого кластера «Севастополь» повысит престиж российского вина и станет толчком к развитию всей винодельческой отрасли в России. Отработав модель производства вин высшей категории, её можно будет распространить на другие винодельческие регионы страны. Идея проведения Эксперимента уже получила предварительную поддержку и одобрение в Министерстве Сельского хозяйства и Министерстве финансов РФ.