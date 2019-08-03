ZBFest: последний шанс услышать группировку «Ленинград» в Крыму

3 августа 2019     20
ZBFest: последний шанс услышать группировку «Ленинград» в Крыму

Сегодня вечером на виноградниках «Золотой балки» в Балаклаве стартует  традиционный фестиваль вина, гастрономии и музыки ZBFest. Он приурочен к международному дню шампанского, который отмечается 4 августа.

С 16:00 на поле фестиваля начнут работать тематические развлекательные зоны как спортивного, так и музыкального характера.  Гостей ждут выступления акробатов и велотриалистов, игроков в американскйи футбол и черлидеров. Пройдет акробатическое шоу от Kangoo Jumps, и под руководством тренеров все желающие смогут освоить некоторые элементы. На фестивале будет зона бампербола, где состоится футбольный матч в шарах Зорб.

Организаторы предлагают гостям также потанцевать: пройдут мастер-классы по хип-хопу и сиртаки.

Концертная программа начнется в 19:00 с выступления рок-певицы Даны Соколовой. Также на сцену поднимутся рэп-исполнитель Мот, Диана Арбенина и группа “Ночные снайперы”. Хедлайнерами станут Сергей Шнуров и группировка “Ленинград”, которые устраивают прощальный тур по городам России. И это будет последний шанс увидеть музыкальный коллектив Сергея Шнурова в Крыму.

Голодными гости тоже не останутся: на фестивале будут работать 53 фудкорта и дегустационных площадки от лучших ресторанов и производителей Крыма, потому что гастрономической составляющей организаторы уделяют не меньшее внимание, чем развлекательной.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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