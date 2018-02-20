Автопробег на ретро автомобилях к 100-летию создания советской армии и военно-морского флота

Севастопольская региональная общественная организация «Клуб автолюбителей «Победа» 23 февраля проводит автопробег, посвященный 100-летию со дня создания советской армии и военно-морского флота. Об этом сообщают организаторы акции.

В автопробеге примут участие 12 ретро-автомобилей «Победа». Машины проедут по маршруту: село Терновка – Ялтинское кольцо – памятная триумфальная арка – площадь Нахимова.

Мероприятие завершится выставкой ретро-автомобилей на площади Нахимова, где состоится праздничное шествие, а затем концерт.

Организаторы отмечают, что автопробег станет первым в череде запланированных на 2018 год мероприятий. Автолюбители, в частности, намерены отметить четвертую годовщину воссоединения Севастополя и Крыма с Россией автопробегом по маршруту Севастополь–Симферополь–Керчь–Анапа–Новороссийск, который пройдет с 8 по 11 марта.

В планах общественников – участие в международном фестивале «Высота горная» на 10 км Балаклавского шоссе 5 мая, а также в севастопольском параде Победы 9 мая.



iskra-sev.ru