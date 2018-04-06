«Арткино» – Х Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает зрителей на показы Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» с 18 по 22 апреля 2018 года.

Во время показов состоится зрительское голосование за лучший короткометражный фильм года.

«Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года определяет не только профессиональное, но и зрительское жюри.

Миссия фестиваля «Арткино» — возрождение авторского кино в России, стимулирование открытий в киноязыке, привлечение внимания к авторскому и экспериментальному кино путём популяризации авторских короткометражных фильмов, созданных студентами киношкол и независимыми авторами.

Организаторы показов: Государственный Русский музей (Санкт – Петербург), Некоммерческое партнерство «Виртуальный Русский музей», творческое объединение «Мир искусства», площадки-участники проекта «Русский музей: виртуальный филиал» в 55-ти городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Впервые фестивальные фильмы покажут в Российском центре науки и культуры в Риме (Италия) и Русском центре города Монса (Бельгия), в севастопольском Виртуальном филиале Русского музея ЦГБ им. Л. Н. Толстого. Уже второй год короткометражные фильмы фестиваля будут транслироваться в филиале Русского музея в Антарктиде. Команда российской антарктической станции на острове Ватерлоо (Кинг Джордж) вместе с другими зрителями примет участие в просмотрах и голосовании.

Для показа зрителям лучших работ Х Всероссийского фестиваля «Арткино» организаторы и профессиональное жюри фестиваля отобрали 16 разноплановых короткометражных фильмов, которые тематически объединены в 3 программы: «Утро», «День» и «Вечер».

В состав профессионального жюри 10-го фестиваля «Арткино» вошли виднейшие отечественные кинематографисты: легендарный кинооператор Юрий Клименко, кинорежиссёры Александр Велединский и Владимир Алеников, продюсер Елена Гликман, генеральный директор прокатной компании «Люксор» Сергей Сорочкин, доктор искусствоведения и доцент кафедры драматургии ВГИК, автор книги «Время в кино» Наталья Мариевская.

Показ конкурсной программы X всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» проходит при поддержке Фонда президентских грантов.



Расписание показов Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» в Севастополе:

18 апреля в 13:30 – творческая встреча с режиссером, участником Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» 2016 года Равилем Рашидовичем Валиевым и показ короткометражек.

19 апреля в 18:00 – Показ первого фестивального дня, зрительское голосование и обсуждение картин-участников фестиваля. Программа «Утро» (Продолжительность показа: 1ч. 55 мин.)

20 апреля в 12:00 – онлайн-лекция «Режиссура как практическая психология» президента фестиваля «Арткино», режиссера, сценариста Сергея Викторовича Тютина.

20 апреля 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 – показы лучших короткометражных фильмов в рамках Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» и Всероссийской акции в поддержку книг и чтения «Библионочь».

21 апреля в 12:00 – Показ второго фестивального дня, зрительское голосование и обсуждение картин-участников фестиваля. Программа «День» (Продолжительность показа: 1ч 35 мин.)

22 апреля в 12:00 – Показ третьего фестивального дня, зрительское голосование и обсуждение картин-участников фестиваля. Программа «Вечер» (Продолжительность показа: 1ч. 50 мин.)

ИОЦ «Русский музей: виртуальный филиал» Центральной городской библиотеки им. Л. Н. Толстого (ГБУК г. Севастополя «ЦБС для взрослых»)

Адрес: ул. Ленина, 51

Тел.: +7(978)023-81-29

Вход свободный. Узнавайте наличие свободных мест в зале.