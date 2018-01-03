Весёлое Рождество – народные гуляния на площади КИЦ

3 января 2018     92
Весёлое Рождество - народные гуляния на площади КИЦ

7 января сотрудники Культурно-информационного центра приглашают всех севастопольцев вместе с семьями отметить светлый христианский праздник Рождества Христова.

Эстафета зимних праздников продолжается. На площади перед УКИЦ разместится весёлая ярмарка с участием забавных персонажей, поющих и танцующих. Всеобщая радость и веселье плавно сосредоточатся в одном месте – на сцене, где ярким веером развернётся праздничный концерт, в котором примут участие известные севастопольские танцевальные и вокальные коллективы.

Организаторы призывают всех гостей приходить исключительно с хорошим настроением и готовностью веселиться, чтобы получился настоящий праздник.

Начало праздничной программы в 14:00.

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