Видеоанонс праздничных мероприятий на горе Гасфорта от «Типа СМИ»

16 марта 12.30 на горе Гасфорта начнутся праздничные мероприятия по случаю 5-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.
Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи.
16 марта 12.30 на горе Гасфорта начнутся праздничные мероприятия по случаю 5-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.
Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи.
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«Sun Spirit Festival – 2019» – мультиформатный фестиваль на Черкез-Кермен
Sun Spirit — это пространство. Событие, которое в этом году повторится уже в третий раз. Мультиформатное мероприятие, которое проходит в горном ущелье на полуострове Крым. Пять дней на открытом воздухе, где пять тысяч человек выходят из мира привычных будней, чтобы погрузиться в мир живой и электронной музыки.
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«Масленица по-флотски!» – тысячи севастопольцев встретились на площади перед КИЦ, чтобы с флотским размахом проводить зиму
В воскресенье, 10 марта, тысячи севастопольцев встретились на площади Культурно-информационного центра, чтобы весело с флотским размахом проводить зиму. В этот день праздничным настроением прониклась даже погода. Яркое солнце, теплый ветерок, веселая музыка, манящий аромат блинов – отличный повод всей семьей развлечься и отдохнуть.
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9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния
Традиционные масленичные гуляния в Севастополе. Горожан ожидают ремесленные и кулинарные мастер-классы, яркие костюмированные тематические концерты и обряды, уличные гуляния, а также весёлые игры, старинные деревянные качели и, конечно, самые вкусные масленичные угощения.
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В Инкермане пройдет V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»
V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Правительства Севастополя.
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Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией
События Русской Весны ярки в памяти каждого гражданина России. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей.