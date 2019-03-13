Видеоанонс праздничных мероприятий на горе Гасфорта от «Типа СМИ»

16 марта 2019     148
Видеоанонс праздничных мероприятий на горе Гасфорта от «Типа СМИ»

16 марта 12.30 на горе Гасфорта начнутся праздничные мероприятия по случаю 5-й годовщины Общекрымского референдума и воссоединения Крыма с Россией.

Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи.




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