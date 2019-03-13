Видеоанонс праздничных мероприятий на горе Гасфорта от «Типа СМИ»

«Sun Spirit Festival – 2019» – мультиформатный фестиваль на Черкез-Кермен



Sun Spirit — это пространство. Событие, которое в этом году повторится уже в третий раз. Мультиформатное мероприятие, которое проходит в горном ущелье на полуострове Крым. Пять дней на открытом воздухе, где пять тысяч человек выходят из мира привычных будней, чтобы погрузиться в мир живой и электронной музыки.