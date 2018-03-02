IV военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев»

2 марта 2018     46
IV военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев»

25 марта 2018 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит IV военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг – рубеж героев». Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. Фестиваль посвящен 100-летию образования 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени В.И. Чапаева и 76-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге в честь годовщины создания дивизии.

25-я стрелковая дивизия – одно из первых регулярных соединений Красной Армии. С момента образования дивизии 22 марта 1918 года ее бойцы всегда славились воинской доблестью, самоотверженностью и мужеством. Оборона Севастополя 1941 – 1942 гг. стала самой героической и трагической страницей в славной истории дивизии. Ее последней главой.

В период обороны города Чапаевская дивизия находилась на острие главного удара 11-й немецкой армии, занимая позиции у железнодорожных станций Мекензиевы горы и Инкерман. С ноября 1941 г. по июнь 1942 г. командный пункт дивизии располагался в Мартыновском овраге. Здесь же, в полутора километрах от переднего края обороны, для поднятия боевого духа солдат 24 марта 1942 г. был проведен военный парад, посвященный 24-й годовщине со дня основания дивизии. 100 дней после парада бойцы самоотверженно сдерживали натиск противника, неся большие потери. Части и подразделения Чапаевской дивизии защищали город до последних дней обороны, погибнув на его рубежах в июле 1942 года.

В 1967 г. пулеметчица дивизии Зоя Матвеевна Медведева писала: “Говорят, Севастополь был сказочно красив до войны. Потом это был город – солдат, город разрушенных улиц, зияющих ран…Теперь он сказочно красив. И если бы те, кто сложил голову, отстаивая его от врага, смогли увидеть город таким, каким он открылся нам, они наверняка сказали бы, что их кровь пролита недаром. И еще мы с великим трепетом увидели: здесь свято чтят память погибших. Срока давности для человеческой памяти нет”.

Приглашаем жителей и гостей города-героя принять участие в фестивале, почтить память тех, кто насмерть стоял на поле боя, кто, не щадя себя, сражался за нашу свободу и счастье, кто стал для нас образцом стойкости и преданности своему Отечеству.

Дата проведения: 25 марта 2018 года

Место проведения: г. Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества.

Начало мероприятия: 12.00

 

Программа фестиваля*

12:00 – Митинг-реквием у грота, в котором с ноября 1941 г. по июнь 1942 г. находился командный пункт 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени В.И. Чапаева Приморской армии.

13:00 – Реконструкция парада, проведенного в Мартыновском овраге 24 марта 1942 г. в честь 24-й годовщины создания дивизии им. В.И. Чапаева.

— Реконструкция эпизода боевых действий, проходивших в июне 1942 г.

— Концерт.

— Работа военно-полевой кухни.

— Солдатский привал.

С 11:00 до 16:00 для гостей фестиваля организуется работа автобуса от конечной остановки автобуса № 103 (г. Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).

*Внимание! В программе возможны изменения. Следите за новостями на сайте www.sevmuseum.ru, а также в социальных группах музея: vk.com/sevmuseum, www.facebook.com/sevmuseum/

Телефон для справок:

8 (8692) 222-111, +7 (978) 086-90-11

 
Фото с сайта ratobor.com

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