V Крымский военно-исторический фестиваль в парке живой истории «Федюхины высоты»

13 сентября пятый юбилейный Крымский военно-исторический фестиваль возвращается на Федюхины высоты.

Более 500 реконструкторов со всей России соберутся в Крыму, чтобы представить эпохи и культуры, ставшие неотъемлемой частью истории полуострова: Античность, Древнюю Русь, Средневековье, Крымскую войну, Афганскую войну, Великую Отечественную войну.

Новинкой этого года окажется период Гражданской войны в США 1861–1865 годов, а уже знакомые периоды и события будут представлены в необычном свете.

Гостей также ждет новая локация: лагеря армий Российской, Британской и Французской империй, столкнувшихся в Крымской войне, разместятся на Михайловской батарее.

Посетители смогут побывать в этой машине времени с 13 по 16 сентября, а программа для реконструкторов начинается с 10 сентября.



Античность

На площадке будет представлена эпоха легендарного царя Митридата Евпатора I века до н.э: его драматическая история развернется в интерактивных сценах и представлениях. Гости фестиваля увидят лагеря скифов, греков и римлян, тренировки легендарных амазонок и противостояние Митридата Риму, послушают античную музыку и классические произведения Гомера, поучаствуют в играх и соревнованиях на ловкость и смелость.

Наполнение:

– тренировки и бои (стрельба из лука)

– выставка доспехов и оружия

– этнические татуировки хной

– фототочки с военным снаряжением

– ремесла: гончарная и ювелирная мастерские



Древняя Русь

На «пути из варяг в греки» посетители познакомятся с историей древнерусского государства: в стане княжеской дружины научатся стрелять из лука, фехтовать, а в гончарной мастерской – обжигать посуду, а также увидят византийский лагерь с заморскими товарами. Кроме того, на площадке будут показаны реконструкции сражений: бой русских дружин и наемников с византийцами и степняками, а для маленьких посетителей организуют штурм деревянной крепости с безопасным мягким оружием.

Наполнение:

– княжеская дружина

– византийский торг

– турнир по историческому фехтованию

– фототочки с военным снаряжением

– ремесла: гончарное

– кухня

– византийский лагерь

– выставка музыкальных инструментов и мастер-класс по игре на них

– настольные и подвижные игры



Loco Cimbali

Всем известная локация Loco Cimbali – усадьба генуэзских колонистов, мирное поселение второй половины 15 века, воссоздается при помощи средневековых технологий. И снова можно приложить руки к созданию первой площадки парка живой истории “Федюхины высоты”.

Там познакомят с традиционными методами обработки земли и садоводству, обучат свечному делу, плотницкому и гончарному мастерству. Генуэзцы будут не только знакомить с производственными процессами, но и заманивать к себе ароматами средневековых блюд.

Наполнение:

– свечная мастерская (восковые свечи по аутентичной технологии)

– обустройство сада

– плотницкая и гончарная мастерские

– кухня

– индивидуальные и групповые экскурсии



Крымская война

Особый акцент будет сделан на завершающем этапе Крымской войны 1853–1856 годов. Парижский мирный договор был подписан в марте 1856 года, но войска противника – Британской и Французской империй – не торопились покидать Крым, всё больше погружаясь в светскую жизнь, с которой и познакомятся гости фестиваля. Посетители посмотрят кукольные представления, попробуют проявить фотографии в фотолаборатории, а также научатся обращению с мушкетами в рекрутской школе и посетят полевой госпиталь: хотя боевые действия и завершились, в лазарете всё ещё проводят операции по методу знаменитого хирурга, героя Крымской войны – Николая Ивановича Пирогова.

Наполнение:

– рекрутская школа, строевая подготовка

– осадные орудия

– саперное, корабельное дело

– полевой госпиталь

– кукольный театр

– выставка старинных предметов

– маркитантский уголок

– фотолаборатория Фентона



Великая Отечественная война

Площадка воссоздает события и быт времен Второй Мировой войны и, в частности, обороны Севастополя 1941–1942 гг.: блиндажи и доты, землянки, полевой штаб, даже кухню и лазарет. Посетители увидят позиции и условия, в которых оказались советские войска и солдаты вермахта, пройдут обучение в стрелковом тире и послушают песни военных лет. А также станут свидетелями грандиозной реконструкции освобождения Севастополя с показательным воздушным боем между советским и немецким самолетами.

Наполнение:

– позиции армий РККА и Вермахта

– строевая и тактическая подготовка

– фототочка с пулеметом

– выставка военной техники

– макеты оружия, зенитные и противотанковые орудия

– узел связи (телефонные аппараты, радиостанция)

– тир с охолощенным оружием

– контактный детский зоопарк



Афганская война

На площадке воссоздана атмосфера одного из крупных военных конфликтов периода холодной войны – войны в Афганистане 1979–1989 годов. Посетители увидят лагеря советских солдат и моджахедов, где за военными блокпостами и пунктами наблюдения кипит жизнь, жители ткут ковры и готовят традиционные блюда. Гости площадки увидят военную технику и реплики оружия того времени, познакомятся с бытом советского лагеря и традициями пуштунов, пройдут обучение на курсах молодого бойца и научатся стрелять в тире из охолощенного оружия.

Наполнение:

– позиции войск Советского Союза и душманов

– автомат Калашникова (сборка и разборка на скорость)

– тир с охолощенным оружием

– прохождение полосы препятствий

– историческое такси (БРДМ)

– выставка стрелкового оружия 80-хгг

– блокпост ОКСВА



Гражданская война в США

Площадка расскажет об истории Гражданской войны в США 1861–1865 годов: причинах и последствиях противостояния, основах военного дела, быте и подготовке Армий Союза и Конфедерации. Гости площадки увидят лагеря солдат и вигвамы индейцев, поучаствуют в тренировках: научатся маршировать и снаряжать коня в бой, освоят приемы обращения с оружием. Также посетители познакомятся с жизнью простых горожан: поиграют в настольные игры в салуне, послушают лекции по истории Америки в школе, отправят письмо на почте и научатся шить лоскутное одеяло.

Наполнение:

– лагеря армий Союза (Севера) и Конфедерации (Юга)

– банк (истории о самых известных ограблениях), почта

– вигвам североамериканских индейцев

– прогулки на дилижансе

– школа XIX века (лекции по истории Северной Америки)

– фототочки

– изготовление сувениров в стиле «пэчворк»

– пункт приема новобранцев

– игры (покер, кости и другие)

– обучение танцам середины XIX века



Театр – сквозная тема фестиваля

Особое внимание на фестивале уделят театральному искусству: представление исторических эпох через интерактивные сцены и постановки, а также демонстрация истории театра станет особенностью этого года.

Крымчане и гости столицы с 9 по 12 сентября увидят античную постановку на Херсонесе и спектакль начала XX века в ракушке на Приморском бульваре от исторического театра “Малый Трианон” из Санкт-Петербурга.

В открытые дни фестиваля с 13 по 16 сентября будут работать кукольный театр на площадке “Крымская война”, познакомят с классическими произведениями Гомера в “Античности” и развернется большая реконструкция “Освобождение Севастополя 1944 года” при участии авиации и пиротехники.



Программа мероприятий в рамках фестиваля

9 сентября – спектакль “Античные истории” (18:00-18:30)

место проведения: античный театр Херсонеса

10 сентября – фототочка “Морской привет” на Приморском бульваре (18:00 – 20:00)

11 сентября – исторический квест #квест_крымфест в центре Севастополя (18:30 – 21:00)

12 сентября – исторический променад на Приморском бульваре ( 16:00-20:00)

12 сентября – спектакль “Сны о барокко” в ракушке на Приморском бульваре (19:00 – 19:30)

12 сентября – презентация парка живой истории “Федюхины высоты” в Библиотеке им Л.Н. Толстого (ул. Ленина, 51) (19:00 – 20:30)



Подробная программа фестиваля

График работы фестиваля

13 – 14 сентября: 15.00 – 19.00

15 сентября – 12.00 – 19.00

16 сентября – 12.00 – 16.00

Особая программа

13 сентября

17.00 – 17.30 военные состязания дружин Древней Руси (локация «Древняя Русь»)

18.00 – 18.30 воинские состязания времен Античности (локация «Античность»)

14 сентября

16.00 – 16.30 показательное выступление солдат Гражданской войны в США (локация «Гражданская война в США»)

17.00 – 17.30 военные состязания дружин Древней Руси (локация «Древняя Русь»)

18.00 – 18.30 воинские состязания времен Античности (локация «Античность»)

15 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (локация «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (локация «Древняя Русь»)

17.00 – 17.30 окончание работы площадок

17.30 – 19.00 реконструкция эпизода сражений Великой Отечественной войны (плац-театр)

16 сентября

12.30 – 13.00 воинские состязания времен Античности (локация «Античность»)

13.30 – 14.00 военные состязания дружин Древней Руси (локация «Древняя Русь»)

14.40 – 15.00 окончание работы площадок

15.00 – 16.00 реконструкция эпизода сражений Афганской войны (плац-театр)

Площадка «Крымская война»

Начало работы каждого открытого дня сопровождаются пушечным залпом.

15 сентября, 18:00 – представление кукольного театра «Гиньоль»

16 сентября, 15:00 – представление кукольного театра «Гиньоль»



Как попасть на фестиваль

Основная площадка фестиваля находится в Парке живой истории «Федюхины высоты», который расположен у поселка Первомайка в Балаклавском районе.

Площадка “Крымская война” перенесена на Михайловскую батарею, до которой вы можете доехать на катерах из Артбухты.

Важно! Доставка на общественном транспорте

В связи с новым размещением площадок из-за работ по прокладке газопровода (по федеральной программе) на территории Федюхиных высот будет функционировать небольшая парковка. Организаторы рекомендуют добираться до фестиваля на общественном транспорте, который будет довозить гостей до ближней парковки для автобусов.

Доставка будет осуществляться специальным трансфером с 5 км – от кафе «Золотое кольцо» (место отправления автобусов № 3, 8, 23, 108), обратно в город до 5 км. Интервал движения от 10 до 20 минут.



Расписание движения транспорта

13 – 14 сентября:

5-ый километр – Федюхины высоты: 14.00 – 17.00

Федюхины высоты – 5-ый километр: 18.00 – 21.00

15 сентября:

5-ый километр – Федюхины высоты: 10.30 – 17.00

Федюхины высоты – 5-ый километр: 18.00 – 21.00

16 сентября:

5-ый километр – Федюхины высоты: 10.30 – 14.00

Федюхины высоты – 5-ый километр: 15.00 – 17.00



Проезд на личном автотранспорте

Для тех, кто решит добираться до Федюхиных высот самостоятельно на личном автотранспорте, стоит ориентироваться на поселок Первомайка. При въезде в поселок справа будет организована небольшая парковка для автомобилей. От нее предстоит спуститься пешком вниз вдоль жилых домов и дойти до начала Федюхиных высот и фестивальных площадок.

Координаты для навигатора: 44.533088, 33.621694



Подробная информация о фестивале на сайте ratobor.com