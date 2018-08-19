«В РАМЕ» – первый в Севастополе фестиваль перформанса

19 августа 2018     20
«В РАМЕ» - первый в Севастополе фестиваль перформанса

23 августа в 19:00 в Центре творческих индустрий «РАМА» (Репина, 21) состоится открытие первого в Севастополе фестиваля перформанса «В РАМЕ».

Что такое перформансы, чем они живы и что говорят своему зрителю? На этот и другие вопросы любителей современного искусства в полной мере ответили молодые, активные и талантливые режиссеры, актеры, художники и театральные критики. В программе фестиваля — интерактивные спектакли, художественные акции и мастер-классы от известных художников и театральных режиссеров Севастополя.

На фестивале «В РАМЕ» с 23 по 26 августа мы расскажем зрителю, что такое «перформанс» в различных его проявлениях. На импровизированной сцене будет происходить нечто, выходящее за рамки вообразимого. Эпатажный жест, провокационность, самодостаточность творческого акта, внимание к проблемам телесности, самоирония – все это приметы популярного с начала 70-х, но так до сих пор не познанного до конца жанра публичной демонстрации.

Перформанс как прилюдный сеанс психотерапии, за которым наблюдать неловко, но любопытно, дает возможность художнику провоцировать зрителя на соучастие, выразить свое сиюминутное состояние, провозгласить старую или новую истину.

На Фестивале перформанса «В РАМЕ» мы познакомим зрителя с молодыми амбициозными перформерами нашего города. Покажем, как в Севастополе прижился этот жанр современного искусства, способный исцелить, вынуть из человека все внутренние эмоции и переживания, снять оковы и дать полную свободу творческого полета.

Открытие фестиваля: 23 августа в 19:00 в Центре РАМА (Репина, 21, Ангар)
Фестиваль будет проходить с 23 по 26 августа.
По всем вопросам обращаться по телефону +7 (916) 341-13-91 (Татьяна Владимирова, координатор фестивальных проектов Центра РАМА)
Аккредитация СМИ: cntr.rama@gmail.com

 
Программа фестиваля

23 августа

20:00 Театральный перформанс «Сломанные», студия «Трибар». Ангар

24 августа

18:00 Художественный перформанс «Магия золотого», художник Кира Эмеретли. Зимний зал

20:00 Театральный перформанс с вовлечением зрителя «Любит не любит», студия «Театральная кухня». Ангар

25 августа

18:00 Бесплатный мастер-класс по контактной импровизации и партнерингу. Наталья Слепченко. Зимний зал

26 августа

18:00 Бесплатный мастер-класс по пластической импровизации. Светлана Бутузова. Зимний зал

20:00 Театрально-художественный перформанс «Протест черному платью». Ангар

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