В Севастополе прошёл первый Cosplay Star (видео)

Новогодняя ярмарка от «Art ME Family» и центра «Сердце Йоги»



Сердце Йоги приглашает на ярмарку уникальных подарков, которые вы можете выбрать среди множества рукотворных изделий от мастеров Крыма. Подарки ручной работы от мастеров со всего Крыма: украшения, керамика, игрушки, косметика, упаковка подарков, эко-продукты, предметы декора, картины и другие эксклюзивные вещицы.