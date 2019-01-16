В Севастополе прошёл первый Cosplay Star (видео)

В Севастополе на базе Государственного университета прошёл первый Cosplay Star. Мероприятие представляло собой финал молодёжной лиги по киберспорту.
Канал #типаСМИ на youtube.com
В Севастополе на базе Государственного университета прошёл первый Cosplay Star. Мероприятие представляло собой финал молодёжной лиги по киберспорту.
Канал #типаСМИ на youtube.com
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«Фантастическая ёлка» для счастливых детей и заботливых родителей на площади перед КИЦ
В воскресенье, 23 декабря, в 14.00 на площади перед Культурно-информационным центром состоится необычное шоу «Фантастическая ёлка» для счастливых детей и заботливых родителей.
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Новогодняя ярмарка от «Art ME Family» и центра «Сердце Йоги»
Сердце Йоги приглашает на ярмарку уникальных подарков, которые вы можете выбрать среди множества рукотворных изделий от мастеров Крыма. Подарки ручной работы от мастеров со всего Крыма: украшения, керамика, игрушки, косметика, упаковка подарков, эко-продукты, предметы декора, картины и другие эксклюзивные вещицы.
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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» примет участие во всероссийской акции «Ночь искусств»
Государственный музей-заповедник Херсонес Таврический вновь примет участие во всероссийской акции Ночь искусств. В этом году Ночь искусств в Херсонесском музее проходит при поддержке Фонда Моя история.
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«Наука 0+» – всероссийский Фестиваль науки пройдёт в Севастополе
13 октября более тридцати площадок объединят школьников Севастополя на Всероссийском Фестивале науки «Наука 0+». Организатор события в регионе – Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе.
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Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST объединил более 100 участников и 6500 зрителей
6 октября в Севастополе состоялось одно из самых грандиозных событий этой осени – Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST. Он проходил на новой площадке – на территории «Gasfort Holiday Park», у озера горы Гасфорта.