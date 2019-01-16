В Севастополе прошёл первый Cosplay Star (видео)

12 января 2019     171
В Севастополе прошёл первый Cosplay Star

В Севастополе на базе Государственного университета прошёл первый Cosplay Star. Мероприятие представляло собой финал молодёжной лиги по киберспорту.

 
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