XXIII городской конкурс «Севастопольская красавица – 2018»

24 февраля в Севастопольском Центре культуры и искусств состоится 23-й ежегодный городской конкурс «Севастопольская красавица». Его организатором традиционно выступает агентство моделей «Мария».

Праздник грации «Севастопольская красавица» уже многие годы вызывает большой интерес у масс-медиа региона, жителей и гостей города. Популярный конкурс вносит свой вклад в развитие Севастополя, как международного культурного центра и помогает севастопольским моделям добиться заметных успехов на престижных подиумах.

За 23 года со дня основания проекта победительницы конкурса достойно представляли город и побеждали на фестивалях красоты «Мисс Россия», «Краса России», «Мисс Украина», «Королева Крыма», международных конкурсах «Жемчужина Черного моря», «Miss Princess of the Globe» и других шоу в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении.

Вице-мисс проекта «Севастопольская красавица» Анастасия Вознюк победила в национальном конкурсе «Российская красавица», который проходил в Москве.

Начало конкурса в 19:00

Место проведения: СЦКиИ, ул. Ленина, 25

Справки по тел.: 54-32-24



Фото Анны Корниловой с сайта sevastopol.press