«Грани таланта» – второй Всероссийский фестиваль музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства

6 июня 2018     69
«Грани таланта» - второй Всероссийский фестиваль музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства

С 20 по 22 июня в Севастополе пройдет Второй Всероссийский фестиваль музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства «Грани таланта», посвященный Дню начала Великой Отечественной войны и Дню памяти благодарных потомков.

 
Конкурс проводится в три этапа:

20 июня – хореография, инструментальный жанр (музыканты);

21 июня – вокал, художественное слово (стихи, монологи, композиции, проза);

22 июня – финал.

 
Первый этап – отборочный тур, по итогам которого лучшие коллективы приглашаются для участия в полуфинале Конкурса;

Второй этап – полуфиналы на главной сцене клуба «Акваденс» отеля Аквамарин;

Третий этап – финал конкурса. Грандиозное представление с награждением состоится 22 июня на главной сцене Культурно-Информационного центра (КИЦ).

Севастополь заиграет «Гранями таланта»: успей подать заявку и стать участником конкурса!

 
Цели и задачи Конкурса:

— выявление молодых талантов Крыма и Севастополя;

— повышение исполнительского мастерства юных певцов и танцоров;

— возможность каждому ребенку заявить о себе;

— способствовать самореализации молодых талантов;

— презентовать широкому кругу слушателей все разнообразие искусства;

— обмен опытом и мастерством руководителей;

— оказание содействия их творческому развитию;

— поощрение молодых талантов ценными призами и подарками;

— благотворительность — 30% от орг. сбора идет на помощь нуждающимся.

 
Для участия в конкурсе предоставляется 7 бесплатных мест для детей сирот или детей из многодетных семей.

 
Возрастные категории:

— 1 категория дети до 7 лет;

— 2 категория от 8 до 10 лет;

— 3 категория от 11 до 13 лет;

— 4 категория от 14 до 16 лет;

— смешанная для ансамблей.

Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5 участников, она может быть объединена с соседней категорией на усмотрение членов жюри.

 
Номинации:

— эстрадный вокал (сольное пение);

— вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 11 человек);

— музыкальная композиция (номер, включающий в себя несколько жанров);

— академический вокал (сольное пение, ансамбли);

— народное пение (сольное пение, ансамбли);

— хореографический коллектив (до 8 лет);

— хореографический коллектив (13-16 лет);

— хореографический коллектив (смешанный);

— классическая хореография;

— современная хореография (модерн, контемпорари);

— современная хореография ( Hip-Hop,R&B);

— русский народный танец (в том числе стилизация);

— эстрадный танец;

— танцы народов мира (в том числе стилизация);

— бальные танцы;

— соло (включая акробатику);

— инструментальное соло;

— инструментальный ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет);

— художественное слово;

— театральное искусство;

— басня.

 
Специальные номинации:

— авторская песня;

— хореограф;

— Педагог.

Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких номинациях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 мая по 15 июня 2018 года от жителей всех городов Крыма и России. Все анкеты рассматриваются организаторами в обязательном порядке.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте Второго Всероссийского фестиваля музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства «Грани таланта».

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Подать заявку на участие.

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