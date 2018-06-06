«Грани таланта» – второй Всероссийский фестиваль музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства

С 20 по 22 июня в Севастополе пройдет Второй Всероссийский фестиваль музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства «Грани таланта», посвященный Дню начала Великой Отечественной войны и Дню памяти благодарных потомков.
Конкурс проводится в три этапа:
20 июня – хореография, инструментальный жанр (музыканты);
21 июня – вокал, художественное слово (стихи, монологи, композиции, проза);
22 июня – финал.
Первый этап – отборочный тур, по итогам которого лучшие коллективы приглашаются для участия в полуфинале Конкурса;
Второй этап – полуфиналы на главной сцене клуба «Акваденс» отеля Аквамарин;
Третий этап – финал конкурса. Грандиозное представление с награждением состоится 22 июня на главной сцене Культурно-Информационного центра (КИЦ).
Севастополь заиграет «Гранями таланта»: успей подать заявку и стать участником конкурса!
Цели и задачи Конкурса:
— выявление молодых талантов Крыма и Севастополя;
— повышение исполнительского мастерства юных певцов и танцоров;
— возможность каждому ребенку заявить о себе;
— способствовать самореализации молодых талантов;
— презентовать широкому кругу слушателей все разнообразие искусства;
— обмен опытом и мастерством руководителей;
— оказание содействия их творческому развитию;
— поощрение молодых талантов ценными призами и подарками;
— благотворительность — 30% от орг. сбора идет на помощь нуждающимся.
Для участия в конкурсе предоставляется 7 бесплатных мест для детей сирот или детей из многодетных семей.
Возрастные категории:
— 1 категория дети до 7 лет;
— 2 категория от 8 до 10 лет;
— 3 категория от 11 до 13 лет;
— 4 категория от 14 до 16 лет;
— смешанная для ансамблей.
Если возрастная категория или номинация набирает меньше 5 участников, она может быть объединена с соседней категорией на усмотрение членов жюри.
Номинации:
— эстрадный вокал (сольное пение);
— вокально-эстрадные ансамбли (дуэт, трио, ансамбль до 11 человек);
— музыкальная композиция (номер, включающий в себя несколько жанров);
— академический вокал (сольное пение, ансамбли);
— народное пение (сольное пение, ансамбли);
— хореографический коллектив (до 8 лет);
— хореографический коллектив (13-16 лет);
— хореографический коллектив (смешанный);
— классическая хореография;
— современная хореография (модерн, контемпорари);
— современная хореография ( Hip-Hop,R&B);
— русский народный танец (в том числе стилизация);
— эстрадный танец;
— танцы народов мира (в том числе стилизация);
— бальные танцы;
— соло (включая акробатику);
— инструментальное соло;
— инструментальный ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет);
— художественное слово;
— театральное искусство;
— басня.
Специальные номинации:
— авторская песня;
— хореограф;
— Педагог.
Каждый участник или коллектив может принять участие в нескольких номинациях.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 28 мая по 15 июня 2018 года от жителей всех городов Крыма и России. Все анкеты рассматриваются организаторами в обязательном порядке.
Подать заявку на участие можно на официальном сайте Второго Всероссийского фестиваля музыки, хореографии, поэзии и театрального искусства «Грани таланта».
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.