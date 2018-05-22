В Севастополе пройдёт четвёртый ежегодный велофестиваль «ВелоПобеда»

27 мая 2018 года в Севастополе пройдёт четвёртый ежегодный велофестиваль «ВелоПобеда». Велосипедистов Севастополя, Крыма и гостей полуострова приглашают поучаствовать в велопробеге со стартом и финишем на площади им. Нахимова, поддержать развитие велодвижения и показать преимущества велосипеда как городского вида транспорта. В программе фестиваля: велопробег, интерактивные обучающие лекции и развлекательная программа для детей и взрослых.

27 мая – единый день велопарадов в России, утвержденный Министерством транспорта Российской Федерации.

Участие в фестивале «ВелоПобеда» бесплатное. Для участия в велопробеге следует зарегистрироваться и получить номер в день фестиваля 27 мая на площади Нахимова, обратившись к волонтёрам «ВелоПобеды» у одного из десяти столов регистрации, подтвердить своё знание и понимание правил безопасности, а также возраст (14+).



Расписание:

10:00 – старт регистрации участников

12:00 – старт велопробега

12:15 – старт детской анимации

14:00 – старт велоквеста

Маршрут велопробега: пл. Нахимова – ул. Большая Морская – ул. Гоголя – пр. Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – ул. Н. Музыки – ул. Ленина – пл. Нахимова (14+).

Для участников младше 14 лет во время велопробега будет организована анимационная программа с подарками от партнёров фестиваля.



В программе:

– шоу профессиональных велоспортсменов

– вело-аттракционы для всех

– мастер-классы и обучение езде на моноцикле – одноколесном велосипеде

– детская анимация и заезд на беговелах

– тестирование на знание ПДД

– мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи

– мастер-класс #веломеханик

– эко-просвещение

– подведение итогов фотоконкурса #велопобеда_город

– конкурсная программа с призами от друзей фестиваля

– велосипедный квест

Организатор: Севастопольская региональная общественная организация «Молодёжное спортивно-экологическое объединение «ВелоПобеда» проводит фестивали «ВелоПобеда», «ВелоНочь» и «ВелоСемья» в Севастополе с 2015 года. Цель – способствовать развитию велосипедной инфраструктуры, сделать город чище и безопаснее. Ежегодно участниками фестиваля «ВелоПобеда» становятся около 1 000 велосипедистов из Севастополя, Крыма и России.