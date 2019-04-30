«За Победу танцуй до победного!» – общегородской танцевальный флешмоб 9 мая

1 мая 2019     58
«За Победу танцуй до победного!» - общегородской танцевальный флешмоб 9 мая

9 мая на набережной Приморского бульвара в Севастополе в четвертый раз состоится общегородской танцевальный флешмоб «За Победу танцуй до победного!». Он объединяет несколько сотен человек, привлекая внимание не только жителей Севастополя, но и гостей города.

Участники акции прославляют танцем, как символом мира, жизни и любви, подвиги Героев Великой Отечественной войны. Этим флешмобом мы хотим поблагодарить Героев, защищавших Родину, ведь благодаря им мы и наши дети могут видеть красоту весеннего неба, жить, любить.

Стать участником акции очень легко. Всем желающим необходимо зарегистрироваться, посетить открытую репетицию 5 мая и пригласить своих друзей, родных, близких поддержать искренний порыв участников и организаторов Севастопольского Бала 9 мая!
Танцевальные навыки не важны! Хореографы проекта подготовят все желающие пары в легкой, дружеской атмосфере на открытой репетиции.

В результате 9 мая мы вместе станцуем для наших Героев и от всей души, с огромной благодарностью в сердце, скажем им «Спасибо!» за то, что в то страшное время они не испугались фашистов и пуль, за то, что они были готовы отдать свою жизнь за светлый мир и наше с вами будущее.

Важно! Участниками акции могут стать только пары. Но мужчин и женщин, не нашедших партнеров, мы также приглашаем на набережную, к Аквариуму, чтобы поддержать участников акции.

Подать заявку на репетицию и участие можно в электронной форме sevbal.ru/za-pobedu или по телефону: +7(978) 211-15-05.

Место и время проведения репетиции: 5 мая 2019, 18:00, Севастополь (место сообщат координаторы проекта). Место и время проведения флешмоба: 9 мая 2019, набережная Приморского бульвара, у Аквариума, 16:00.

Фото Игоря Тиманкова

 


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