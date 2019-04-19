Историко-патриотический фестиваль «Знамёна Победы» на Сапун-горе

19 апреля 2019     55
Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы» на Сапун-горе

С 5 по 9 мая 2019 года Севастопольский военно-исторический музей-заповедник проводит комплекс памятных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой Победы и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия организованы совместно с Правительством города Севастополя, Российским военно-историческим обществом, военно-историческими клубами.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. показала миру невиданный героизм, несокрушимую силу духа и самоотверженность советского народа. Севастополь стал одним из первых городов, принявших на себя удар немецко-фашистских захватчиков. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя в самое трудное для Родины время более чем 200-тысячную армию неприятеля. 22 месяца длилась оккупация Севастополя немецко-фашистскими войсками. Освобождение пришло весной 1944 года в ходе Крымской наступательной операции, которая вошла в историю как еще одно яркое свидетельство мужества, отваги и воинской доблести бойцов и командиров Красной Армии.

Главный удар силами 51-й и Приморской армий 4-го Украинского фронта был нанесен 7 мая на Сапун-горе. За 9 часов штурма ключевая позиция противника под Севастополем была взята, предопределив освобождение города. 12 мая 1944 года разгромом немецко-фашистских войск на мысе Херсонес завершилось освобождение Севастополя и Крыма.

В дни празднования 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков мы приглашаем жителей и гостей города почтить память воинов, ставших для нас образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству. Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы и освобождению Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, будут проходить с 5 по 9 мая 2019 г. на Мемориальном комплексе «Сапун-гора».

 
Программа мероприятий

(Место проведения: Мемориальный комплекс «Сапун-гора»)

 
5 мая

10:00 Открытие аллеи «Бессмертный полк: будем достойны отцов и дедов».
11:00 – 12:00 Акция «Знамёна Победы». Церемония выноса Боевых Знамён воинских частей, принимавших участие в освобождении Севастополя. Митинг-реквием. «Книга Памяти города-героя Севастополя». Возложение венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора».
12:00 – 13:00 Реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.».
13:00 Праздничный концерт. Чествование ветеранов. Конкурс чтецов. Подведение итогов конкурса детского рисунка и конкурса юных поэтов. Солдатский привал. Полевая кухня. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»
19:00 – 21:00 Концерт камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест».
20:00 – 21:00 Военно-полевой кинотеатр. Показ документальных фильмов.
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944».

 
6 мая

10:00 – 19:00 Прием посетителей и официальных делегаций. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик».

 
7 мая

10:00 – 18:00 Возложение венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». День открытых дверей в музее-диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик».
14:00 – 15:00 Проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы».
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944».

 
8 мая

10:00 – 19:00 Прием посетителей и официальных делегаций.
Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик».

 
9 мая

08:00 – 19:00 Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». Прием официальных делегаций, общественных организаций, жителей и гостей г. Севастополя. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик».

 
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944»

* С подробной Программой мероприятий можно ознакомиться на сайте sevmuseum.ru и по телефону (8692) 222-111


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