«Как бы Театр…» или …мистификация в Толстовке – «Библионочь – 2019»

19 апреля Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает принять участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2019», которая пройдет в Севастополе в пятый раз и будет посвящена Году театра в России.
Гостей ожидает увлекательная программа «Как бы Театр…» или …мистификация в Толстовке.
Театр – это всегда мистификация. Придуманный мир, живущий по своим собственным законам. Мир, где всё зыбко, где никто не является тем, кто есть на самом деле, где ни в чем нельзя быть уверенным наверняка… Грандиозный розыгрыш для всех — и зрителей, и актеров. В театре возможно все… комедийное и трагическое, серьезное и курьезное, легкое и весёлое.
Главная интрига вечера — «Где реальность, где вымысел?» — безграничные возможности для предположений, постоянная смена обстоятельств, смелые интерпретации классических историй, неожиданные повороты сюжета и невероятные вероятности… Театр любят все, но он иногда не то, чем кажется.
– «Гамлет в айфоне» (театральное ассорти #тудаcюда, театр теней, маски-шоу)
– «Аттракцион невиданной щедрости» (игротека, ведь вся наша жизнь – игра-а-а!)
– «НеКаннская лестница» (таланты и их поклонники или хит-парад звезд)
– «Руки Станиславского» (обыкновенное чудо по театральному рецепту)
– «Шалтай-взБолтай» (доходное место в театральном буфете)
– «Арт-гнездо» (трубадур? менестрель? тебе — сюда!)
– «Фабрика неЗвёзд» (мы не играем в театр, у нас другого рода представление!)
– Игра в классикОВ «Гоголь-Моголь» (заколдованное место, где рядом — истинная сущность и реальный обман)
– «Раек» (потешная панорама…)
– «Театральная неКасса» (вход и выход по контрамарке, или свои люди – сочтёмся)
– «Пластилиновая ворона» (лепим главного героя)
Театральная мистификация начинается в 18:00.