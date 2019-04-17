«Как бы Театр…» или …мистификация в Толстовке – «Библионочь – 2019»

16 апреля 2019     119
«Как бы Театр…» или …мистификация в Толстовке - «Библионочь - 2019»

19 апреля Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает принять участие во Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2019», которая пройдет в Севастополе в пятый раз и будет посвящена Году театра в России.

Гостей ожидает увлекательная программа «Как бы Театр…» или …мистификация в Толстовке.

Театр – это всегда мистификация. Придуманный мир, живущий по своим собственным законам. Мир, где всё зыбко, где никто не является тем, кто есть на самом деле, где ни в чем нельзя быть уверенным наверняка… Грандиозный розыгрыш для всех — и зрителей, и актеров. В театре возможно все… комедийное и трагическое, серьезное и курьезное, легкое и весёлое.

Главная интрига вечера — «Где реальность, где вымысел?» — безграничные возможности для предположений, постоянная смена обстоятельств, смелые интерпретации классических историй, неожиданные повороты сюжета и невероятные вероятности… Театр любят все, но он иногда не то, чем кажется.

 
– «Гамлет в айфоне» (театральное ассорти #тудаcюда, театр теней, маски-шоу)

– «Аттракцион невиданной щедрости» (игротека, ведь вся наша жизнь – игра-а-а!)

– «НеКаннская лестница» (таланты и их поклонники или хит-парад звезд)

– «Руки Станиславского» (обыкновенное чудо по театральному рецепту)

– «Шалтай-взБолтай» (доходное место в театральном буфете)

– «Арт-гнездо» (трубадур? менестрель? тебе — сюда!)

– «Фабрика неЗвёзд» (мы не играем в театр, у нас другого рода представление!)

– Игра в классикОВ «Гоголь-Моголь» (заколдованное место, где рядом — истинная сущность и реальный обман)

– «Раек» (потешная панорама…)

– «Театральная неКасса» (вход и выход по контрамарке, или свои люди – сочтёмся)

– «Пластилиновая ворона» (лепим главного героя)

 
Театральная мистификация начинается в 18:00.


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