«О, да! Еда!» – крымский гастрономический фестиваль

«Золотая Балка» представляет: 5-6 мая впервые в Крыму – гастрономический фестиваль «О, да! Еда!»

Крупнейший российский гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» впервые пройдет в Крыму, в Балаклаве, на территории Шампанерии «Золотая Балка», 5-6 мая. Миссия фестиваля – продвижение региональной кухни и локальных продуктов. Уникальное географическое положение и богатая история Крыма сформировали неповторимые кулинарные традиции полуострова и дали толчок к открытию множества интересных ресторанов на основе местных продуктов. Поэтому тема нового фестиваля «О, да! Еда!» – «Крымская кухня» во всем ее многообразии.

Особенность крымского фестиваля «О, да! Еда!» – грандиозное многомерное пространство площадью 6 га, задействованное под различные зоны массового мероприятия. Легендарное поле «Золотой Балки», на котором проходят самые масштабные праздники в Крыму: музыкальный фестиваль ZBFest и фестиваль виноделия и урожая WineFest, – станет одной из главных площадок «О, да! Еда!». Здесь будут организованы улицы ресторанов, маркет с локальными продуктами, гастрономический театр, детская кулинарная школа с развлечениями, зона спортивных игр для взрослых и детей, арт-инсталляции, бар, большая музыкальная сцена.

Гастрономический̆ театр представит творчество лучших шеф-поваров Крыма и Севастополя, которые проведут кулинарные мастер-классы для гостей и сами примут участие в профессиональных конкурсах.

Организаторы фестиваля ставят своей целью раскрыть феномен крымской кухни с помощью ресторанов-участников, каждый из которых создаст свое авторское фестивальное меню. Гости смогут не только попробовать каждое блюдо, но и выступить в роли фуд-экспертов, приняв участие в голосовании за лучшее меню фестиваля.

Вторым центром притяжения станет уникальное здание Шампанерии. Гостей ждут экскурсии в суперсовременный винный подвал, специальные фестивальные предложения в дегустационном зале и музыкальная программа в панорамном ресторане «Золотой Балки».

На территории Арт-парка будет расположен кинотеатр под открытым небом, где пройдут показы самых знаменитых фильмов о еде. Здесь же будут установлены гастрономические лавки с местными продуктами, фуд-корты, анимации для детей, зоны активного отдыха.

На крыше Агро домика откроется Лекторий для профессионалов, на площадке которого опытные рестораторы, телеведущие кулинарных программ, журналисты и фуд-блогеры обсудят актуальные вопросы ресторанного бизнеса и гастрономии.

Одним из самых «жарких» кульминационных моментов фестиваля обещает стать «Кулинарная битва» между представителями СМИ. Победители смогут удивить впоследствии своих друзей и близких приготовлением интересных блюд, освоенных под руководством именитых шефов лучших ресторанов Крыма.

Программа и навигация фестиваля составлены таким образом, чтобы гости смогли ознакомиться с каждым объектом отдельно и представить всю территорию Шампанерии «Золотая Балка» как единое целое. Организаторы фестиваля ожидают на фестивале «О, да! Еда!» не менее 10 000 гостей – как туристов, так и местных жителей.

Стоимость билета: онлайн билет – 100 рублей, билет в день фестиваля 200 рублей, детям до 10 лет вход бесплатный.

Севастополь, Балаклава 5-6 мая

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