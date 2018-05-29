Культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар»

10 июня Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит культурно-патриотический фестиваль «Исторический бульвар», посвященный 235-летию города-героя Севастополя. Фестиваль организован при поддержке Российского военно-исторического общества.

Основанный в 1783 году по указу Императрицы Екатерины II, город Севастополь не раз становился ареной ожесточенных сражений и каждый раз отличался мужеством и героизмом своих защитников.

Культурно-патриотический фестиваль посвящается овеянному славной историей достопримечательному месту Севастополя – Историческому бульвару. Здесь, отлитые из бронзы, высеченные из камня, смотрят на своих потомков прославленные участники обороны Севастополя 1854-1855 г., которая потрясла мир самоотверженной готовностью каждого отдать жизнь за Отечество. Здесь находится одна из лучших панорам мира, а на бывших позициях знаменитого 4-го бастиона несут «почетную службу» старинные морские орудия. Здесь памятники, израненные осколками снарядов Великой Отечественной войны, и возрожденный исторический парк. В них дух истории России и Севастополя.

Каждый гость и участник праздника сможет приобщиться к истории Отечества и народным традициям города-героя Севастополя. В программе культурно-патриотического фестиваля мастер-классы, выставки, реконструкция «История Панорамы», интерактивные площадки для детей и взрослых, концертная программа.



Программа мероприятий

11.00 Торжественное открытие Культурно-патриотического фестиваля «Исторический бульвар»



11.30 – 19.00 Работа выставок:

– Музея героической обороны и освобождения Севастополя

– Севастопольского Морского собрания

– Ассоциации национально-культурных обществ

– Клуба любителей истории города и флота, общественных организаций

– Главная аллея Исторического бульвара



Работа интерактивных площадок:

– «Ожившая история: страницы Крымской войны»

– Полевой лагерь русской армии: артиллерийский кампамент, гусарский бивуак, рекрутское депо и т.д.

– Площадка исторической реконструкции Музея

– «Ожившая история: страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

– Выставка оружия и униформы периода Великой Отечественной войны

– Выставка Региональной общественной организации «Объединение поисковых отрядов «Долг»

– Площадка слева от Памятника воинам 4-го бастиона



«Детский городок»

Веревочный городок, мастер-классы, игры, выступление детских творческих коллективов, «Школа морского дела» (изучение флажной азбуки, вязание морских узлов, обучение морской терминологии и т.д.)

Площадка справа от Памятника воинам 4-го бастиона



Ретро фотоателье

Площадка справа от Памятника воинам 4-го бастиона



Мастер-классы для детей и взрослых

Танцевальная площадка на главной аллее Исторического бульвара

11.30 – 12.30 Дефиле оркестров

12.30 – 14.00 Концертная программа Культурного комплекса «Корабел»

14.00 – 14.30 Историческая викторина «Севастополю – 235 лет». (Площадь перед зданием Панорамы).

15.00 – 17.00 Интерактивное занятие для детей «По морям, по волнам»

17.00 – 18.00 Детская программа с аниматорами. Конкурс рисунка на асфальте (Площадка перед Кинопавильоном Музея).

17.00 – 19.00 Выступление клубов исторического танца. Мастер-класс по бальным танцам.

(Площадь перед зданием Панорамы).

19.00 – 21.30 Праздничный концерт. Выступление Ансамбля Черноморского флота и творческих коллективов города

(Площадь перед зданием Панорамы).

20.00 -21.00 Демонстрация фильма «Оборона Севастополя». (Площадка слева от Памятника воинам 4-го бастиона).

21.30 – 22.00 Реконструкция «История Панорамы». (Площадь перед зданием Панорамы).

22.00 Закрытие фестиваля.

Праздничный фейерверк на Историческом бульваре.

*В программе фестиваля возможны изменения

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Дополнительная информация по телефону +7(978)086 90 11

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