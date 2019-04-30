Летний туристический сезон в Севастополе открыт!

30 апреля 2019     65
Летний туристический сезон в Севастополе открыт!

20 и 21 апреля 2019 года в первые в истории Севастополя на центральной площади города имени П.С. Нахимова состоялось открытие летнего туристического сезона. Организаторами мероприятия выступили Правительство Севастополя и государственное автономное учреждение Севастополя «Центр развития туризма».

В торжественном открытии туристического сезона принял участие Губернатор г. Севастополя. «Севастополь – гостеприимный город и сегодня большое количество туристических компаний города показывают свои возможности, ждут наших гостей. Напомню, что в прошлом году нас посетило рекордное количество туристов одного дня, а именно 2,5 млн человек, и еще порядка 450 тыс. человек остановились здесь на несколько дней. Даже по итогам первого квартала 2019 года мы видим рост на 10-15%. Наша задача – сделать все возможное, чтобы нашим гостям было интересно вновь возвращаться в Севастополь», – отметил Дмитрий Владимирович.

 
Главной целью мероприятия было проведение презентации туристического потенциала Севастополя для гостей и жителей города.
Презентация турпотенциала Севастополя была организована в разрезе тематических площадок:

– на выставке были представлены туристические компании Севастополя, которые предлагали всем посетителям мероприятия возможность поучаствовать в конкурсах и акциях, позволяющих на льготных условиях приобрести турпродукт от туроператоров и экскурсионных компаний, для гостей мероприятия также были организованы бесплатные экскурсии по городу на комфортабельном автобусе;

– деловая программа раскрыла потенциал и планы туристического бизнеса в Севастополе на 2019 год;

– зона событийного туризма презентовала наиболее масштабные предстоящие фестивали: X-Fest, ZB Fest, байк-шоу, «Опера в Херсонесе», «Парусная неделя Севастополя», ВелоПобеда;

– интерактивная презентация музеев города предоставила возможность всем гостям окунуться в разные эпохи и в буквальном смысле прикоснуться к истории;

– зона активного туризма продемонстрировала различные мастер-классы для детей и взрослых;

– гастрономическая зона представила местные рестораны и фермерских производителей, а кулинарная студия под руководством шеф-поваров лучших севастопольских ресторанов дала возможность гостям мероприятия научиться готовить изысканные блюда из локальных продуктов;

– сувенирная ярмарка представила севастопольских мастеров-ремесленников и порадовала уникальными изделиями ручной работы.
Общее количество посетителей мероприятия составило более 5000 гостей и жителей города
«Открытие летнего туристического сезона станет ежегодным праздником, презентующим все направления и виды туризма Севастополя – одного из самых красивых городов России!», – отметила Валерия Бровцына, директор ГАУ С «Центра развития туризма».


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