#МамаДень в “Золотой Балке”

Севастопольская Агрофирма “Золотая Балка” (Крестовского, 66) запускает серию еженедельных семейных праздников и предлагает объявить 18-19 ноября Праздниками непослушания.

День непослушания, это день когда мамам можно все: мамы возвращаются в дество , а дети занимаются «взрослыми» заботами.…

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Гостей праздника ждут мастер-классы для мам и детей, фотозоны, ярмарка сувениров, аквагрим, контактный зоопарк, сладкие угощения, розыгрыш суперпризов.

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Программа:

11:00 – Открытие праздника, анонсы всех мероприятий и локаций, инстаграм-конкурса и розыгрыша главного приза. Работа всех фотозон, набор в команды. Делаем большое общее селфи

11:15 – Детский танцевальный коллектив. Танцевальный мастер-класс. Разучиваем мама-танец

11:45 – Старт локации с детскими развлечениями и интерактивами – большая уборка и стирка

12:10 – Презентация молодых, успешных, современных многодетных мам со сцены. Вручение подарков от партнеров и участников мероприятия

12:30 – Квест от конно-трюкового театра Арион

13:00 – Детский кулинарный мастер-класс в ресторане «Печем пирог маме»

13:00 – Мастер-класс для мам, посвященный красоте и уходу за собой, с экскурсией в винный подвал и дегустацией. Участие платное.

15:00 – Театральная мастерская, постановка «Бармалей»

15:00 – Тестирование масок для лица. Подводим итоги первого этапа инстаграм-конкурса

16:00 – Итоги второго этапа инстаграм-конкурса и розыгрыш суперприза для мамы от СПА-центра. Вспоминаем мама-танец, детская дискотека

17:00 – Окончание дня праздника

Контактный телефон: 8 (800) 5000 640