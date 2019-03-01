В Инкермане пройдет V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»

1 марта 2019     45
В Инкермане пройдет V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»

24 марта 2019 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проведет юбилейный V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Правительства Севастополя.

Фестиваль посвящен 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, а также 77-летию парада, проведенного в Мартыновском овраге 24 марта 1942 года 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизией имени В.И. Чапаева в честь 24-й годовщины создания дивизии.

На территории Мартыновского оврага с ноября 1941 г. по июнь 1942 г. находился командный пункт 25-й стрелковой дивизии имени В.И. Чапаева. 24 марта 1942 года, воспользовавшись относительным затишьем, советское командование предприняло беспрецедентный ход: для поднятия боевого духа солдат было решено провести военный парад, посвященный 24-й годовщине со дня основания дивизии. За всю историю Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. этот парад стал единственным, проведенным частями соединения непосредственно рядом с передним краем боевых действий. После окончания Великой Отечественной войны ветераны этого соединения ежегодно собирались в Мартыновском овраге, чтобы почтить память павших товарищей. Эту традицию решили продолжить их потомки. Общими усилиями Российского военно-исторического общества, Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, различных общественных организаций и единомышленников, мероприятие, призванное увековечить подвиг защитников Севастополя, переросло в полномасштабный военно-исторический фестиваль.

Участие в фестивале примут военно-исторические клубы России, Черноморское высшее военно-морское училище имени Павла Степановича Нахимова, Севастопольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «ВОЛОНТЕРЫ ПОБЕДЫ», Региональное отделение города Севастополя Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», учащиеся образовательных учреждений города и Крыма, общественные, поисковые и ветеранские организации.

Гости фестиваля «Мартыновский овраг. Рубеж героев» станут не только свидетелями реконструкции военного парада, проведенного здесь 24 марта 1942 года и одного из боев, в котором 25-я Чапаевская стрелковая дивизия героически отразила атаку дивизии вермахта, но и смогут принять участие в фестивале, почтить память героев боев за Севастополь.
Главная задача организаторов – достоверно рассказать нынешнему поколению о героизме и самоотверженности наших отцов, дедов и прадедов, о том, какой ценой далась нашей стране Победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.

 
Программа фестиваля:

(24.03.2019 с 11:00 до 15:00, в программе могут быть изменения)

11:00 Акция «Живая аллея героев». Работа музейных выставок.

12:00 Митинг-реквием у грота, в котором с ноября 1941 г. по июнь 1942 г. находился командный пункт 25-й стрелковой ордена Ленина Краснознаменной дивизии имени В.И. Чапаева Приморской армии.

13:00-13:20 Реконструкция парада, проведенного в Мартыновском овраге 24 марта 1942 г. в честь 24-й годовщины создания дивизии им. В.И. Чапаева.

13.20-14.00 Реконструкция эпизода боевых действий: отражение атаки дивизии вермахта.

14.00-15.00 Концерт фронтовой песни, выступления коллектива Культурного комплекса «Корабел», работа полевой кухни и ретро фотоателье.

 
Место проведения фестиваля: г. Инкерман, Мартыновский овраг, Цыганская балка, 3-й кордон Мекензиевского лесничества. Для гостей фестиваля организуется работа общественного транспорта от конечной остановки автобуса № 103 (г. Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).




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