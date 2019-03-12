«Масленица по-флотски!» – тысячи севастопольцев встретились на площади перед КИЦ, чтобы с флотским размахом проводить зиму

В воскресенье, 10 марта, тысячи севастопольцев встретились на площади Культурно-информационного центра, чтобы весело с флотским размахом проводить зиму. В этот день праздничным настроением прониклась даже погода. Яркое солнце, теплый ветерок, веселая музыка, манящий аромат блинов – отличный повод всей семьей развлечься и отдохнуть.

По уже сложившейся доброй традиции в народном гулянье «Масленица по-флотски» приняли участие курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища имени П.С.Нахимова. Будущие офицеры стали активными участниками богатырских состязаний, народных потех и конкурсов, которые развернулись на площади. Курсанты боролись за призы в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната.

«Масленица по-флотски» является нашим особым брендом. В рамках этого творческого проекта объединение народных и флотских традиций получило новое развитие», — отметила директор КИЦ Татьяна Зенина. С праздником поздравили горожан депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Вадимович Саблин и руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в г.Севастополе Инна Леонидовна Гончарова.

Ярмарочные ряды с декоративными изделиями севастопольских мастеров из творческих объединений «Крым рукотворный», «Живая Русь», «Город мастеров» встречали в этот праздничный день многочисленных гостей Масленичного гулянья. Были здесь изделия из бересты, металла, бисера, кожи, деревянные расписные игрушки, авторские куклы из текстиля и многие другие рукотворные поделки талантливых мастеров. Увлекла гостей и театрализованная программа с участием щедрой хозяйки Масленицы, красавицы Весны, скоморохов и капитана Врунгеля. Творческие коллективы и солисты КИЦ, вокальный ансамбль «Золотые эполеты» ЧВВМУ им.П.С.Нахимова как всегда радовали задушевными народными и популярными эстрадными песнями. Не было отбоя от желающих попытать удачу и добыть на высоком «Потешном столбе» заветный приз. Самым ловким, отважным и выносливым вручили 48 ценных подарков. Похоже, что в этот день на площадь КИЦ съехались севастопольцы со всего города! Гости праздника старались запечатлеть на фото особенно понравившиеся моменты программы. Пожалуй, самыми популярными были арт-объекты «В гостях у Масленицы» и «На корабле». В зоне отдыха всех желающих угощали вкусными блинами, ароматным чаем военнослужащие и курсанты полевых кухонь 31-й дивизии ПВО и ЧВВМУ.

Народное гулянье на площади длилось более двух часов. Праздник получился по-настоящему ярким и зрелищным. Самая веселая и сытная неделя, когда почти в каждом доме пекут блины, угощают ими гостей, провожают зиму и встречают весну, закончилась! Считается, что если человек проводил Масленицу скудно и скучно, то весь год для него будет неудачным. Судя по тому, как провожали зиму в Культурно-информационном центре, то севастопольцев ждет благополучный и счастливый год.



Отдел информации КИЦ

Фото Натальи Чёрной