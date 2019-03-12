«Масленица по-флотски!» – тысячи севастопольцев встретились на площади перед КИЦ, чтобы с флотским размахом проводить зиму

12 марта 2019     47
«Масленица по-флотски!» - тысячи севастопольцев встретились на площади перед КИЦ, чтобы с флотским размахом проводить зиму

В воскресенье, 10 марта, тысячи севастопольцев встретились на площади Культурно-информационного центра, чтобы весело с флотским размахом проводить зиму. В этот день праздничным настроением прониклась даже погода. Яркое солнце, теплый ветерок, веселая музыка, манящий  аромат блинов – отличный повод всей семьей развлечься и отдохнуть.

По уже сложившейся доброй традиции в народном гулянье «Масленица по-флотски» приняли участие курсанты Черноморского высшего военно-морского ордена Красной Звезды училища  имени П.С.Нахимова. Будущие офицеры стали активными участниками богатырских состязаний, народных потех и конкурсов, которые развернулись на площади. Курсанты боролись за призы в соревнованиях по поднятию гири, перетягиванию каната.

«Масленица по-флотски» является нашим  особым брендом. В рамках этого творческого проекта объединение народных и флотских традиций получило новое развитие», — отметила директор КИЦ Татьяна Зенина. С праздником поздравили горожан депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Вадимович Саблин и руководитель общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в  г.Севастополе Инна Леонидовна Гончарова.

Ярмарочные ряды с декоративными изделиями севастопольских мастеров из творческих объединений «Крым рукотворный», «Живая Русь», «Город мастеров» встречали в этот праздничный день многочисленных гостей Масленичного гулянья. Были здесь изделия из бересты, металла, бисера, кожи, деревянные расписные игрушки, авторские куклы   из текстиля и многие другие рукотворные поделки талантливых мастеров. Увлекла гостей и театрализованная программа с участием щедрой хозяйки Масленицы, красавицы Весны, скоморохов и капитана Врунгеля.  Творческие коллективы и солисты КИЦ, вокальный ансамбль «Золотые эполеты» ЧВВМУ им.П.С.Нахимова как всегда радовали задушевными народными  и  популярными эстрадными песнями. Не было отбоя от желающих попытать удачу и добыть на высоком «Потешном столбе» заветный приз. Самым  ловким, отважным и выносливым вручили 48 ценных подарков. Похоже, что в этот день на площадь КИЦ съехались севастопольцы со всего города! Гости праздника старались запечатлеть на фото особенно понравившиеся моменты программы.  Пожалуй, самыми популярными были арт-объекты «В гостях у Масленицы» и «На корабле». В зоне отдыха  всех  желающих угощали  вкусными блинами,  ароматным  чаем военнослужащие и курсанты   полевых  кухонь 31-й дивизии ПВО и ЧВВМУ.
Народное гулянье на площади длилось более двух часов. Праздник получился по-настоящему ярким и зрелищным. Самая веселая и сытная неделя, когда почти в каждом доме пекут блины, угощают ими гостей, провожают зиму и встречают весну, закончилась! Считается, что если человек проводил Масленицу скудно и скучно, то весь год для него будет  неудачным. Судя по тому, как провожали зиму в Культурно-информационном центре, то севастопольцев ждет благополучный и счастливый год.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Натальи Чёрной




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике фестивали


9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния 9 и 10 марта в Артбухте пройдут традиционные масленичные гуляния

Традиционные масленичные гуляния в Севастополе. Горожан ожидают ремесленные и кулинарные мастер-классы, яркие костюмированные тематические концерты и обряды, уличные гуляния, а также весёлые игры, старинные деревянные качели и, конечно, самые вкусные масленичные угощения.

В Инкермане пройдет V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев» В Инкермане пройдет V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев»

V военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг. Рубеж героев». Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Правительства Севастополя.

Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией Культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!» к 5-летию воссоединения Крыма с Россией

События Русской Весны ярки в памяти каждого гражданина России. 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей.

«Масленица по-флотски» - народные гуляния на площади перед КИЦ «Масленица по-флотски!» – программа весеннего праздника на площади КИЦ

10 марта Культурно-информационный Центр вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник – Масленицу! В этом году КИЦ приглашает на «Масленицу по-флотски!» и предлагает гостям театрализованный интерактив «Ай, да Масленица!», богатырские игры, забавы молодецкие, «Потешный столб» с призами и весёлые развлечения для всей семьи.

Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие

«Гастролифест» впервые прошёл в Симферополе на территории «Коннект центра» 8-10 февраля. Гости мероприятия имели возможность отведать разного рода вкусности, продегустировать изысканное вино и от души повеселиться.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info