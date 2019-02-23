«Масленица по-флотски!» – программа весеннего праздника на площади КИЦ

10 марта Культурно-информационный Центр вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник – Масленицу!



В этом году КИЦ приглашает на «Масленицу по-флотски!» и предлагает гостям театрализованный интерактив «Ай, да Масленица!», богатырские игры, забавы молодецкие, «Потешный столб» с призами и весёлые развлечения для всей семьи.

На празднике вы сможете увидеть красочные фотозоны попробовать традиционные блины «с пылу, с жару» ароматный чай. Также зрителям будет предложена шоу-программа «Масленица золотая, веселая и озорная!»

Всех любителей активного отдыха ждём 10 марта в 12.00 на площади КИЦ по адресу: ул. Павла Корчагина, 1.