«Масленица по-флотски!» – программа весеннего праздника на площади КИЦ

23 февраля 2019     70
«Масленица по-флотски» - народные гуляния на площади перед КИЦ

10 марта Культурно-информационный Центр вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник – Масленицу!

 
В этом году КИЦ приглашает на «Масленицу по-флотски!» и предлагает гостям театрализованный интерактив «Ай, да Масленица!», богатырские игры, забавы молодецкие, «Потешный столб» с призами и весёлые развлечения для всей семьи.

На празднике вы сможете увидеть красочные фотозоны попробовать традиционные блины «с пылу, с жару» ароматный чай. Также зрителям будет предложена шоу-программа «Масленица золотая, веселая и озорная!»

Всех любителей активного отдыха ждём 10 марта в 12.00 на площади КИЦ по адресу: ул. Павла Корчагина, 1.




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике фестивали


Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие

«Гастролифест» впервые прошёл в Симферополе на территории «Коннект центра» 8-10 февраля. Гости мероприятия имели возможность отведать разного рода вкусности, продегустировать изысканное вино и от души повеселиться.

«Мастера Музыки - 2019» - фестиваль молодых музыкантов из регионов России «Мастера Музыки – 2019» – фестиваль молодых музыкантов из регионов России

Фестиваль мастер-классов «Мастера Музыки» – это возможность обогатиться новыми дополнительными знаниями и навыками, расширить кругозор. Во время обучения музыканты овладеют современными методиками, после чего смогут применять их на практике, формируя свой индивидуальный стиль в творческой деятельности.

Первый крымский Эбру Фестиваль живописи на воде Первый крымский Эбру Фестиваль живописи на воде

В Севастополе пройдёт первый крымский фестиваль живописи на воде эбру. Это уникальная возможность познакомиться с работами мастеров, работающих в технике живописи на воде и научиться создавать своими руками настоящие шедевры.

«Татьянин день - 2019» в севастопольском филиале МГУ «Татьянин день – 2019» в севастопольском филиале МГУ

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Покровительницей студенчества традиционно стали считать святую Татьяну. Официально же День российского студенчества отмечают с 2005 года.

Фестиваль им. Высоцкого «Сквозь время» Фестиваль им. Высоцкого «Сквозь время»

Шестой Международный фестиваль памяти Владимира Высоцкого пройдет с 25 января по 4 февраля 2019 года. Фестиваль, имеет широкую географию участников – Испания, Беларусь, Россия и многие другие.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info