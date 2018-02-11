«Масленица по-флотски» – народные гуляния на площади перед КИЦ

11 февраля 2018     45
«Масленица по-флотски» - народные гуляния на площади перед КИЦ

18 февраля Культурно-информационный Центр вновь приглашает севастопольцев и гостей города на истинно народный праздник – Масленицу!

На площади перед Центром развернётся традиционная праздничная ярмарка, а в полдень начнутся народные забавы и потехи.

Гости праздника смогут испытать свою ловкость и покорить «потешный» столб с призами, принять участие в богатырских играх и, конечно же, окунуться в безудержное веселье – обязательная традиция масленичных гуляний. Гостей праздника ждут неизменные праздничные угощения.

Место проведения: КИЦ, ул. П.Корчагина,1

Начало в 12.00

Справки по тел.: 41-06-73.

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