«Масленица по-флотски» – народные гуляния на площади перед КИЦ

Открытие 16-го ежегодного фестиваля «Рок-н-Ролл на Рождество»



20 января в кинотеатре “Россия” состоится открытие 16-го ежегодного фестиваля “Рок-н-Ролл на Рождество”. Январь – не время для тягучей зимней тоски, наоборот, это отличный предвесенний период для того, чтобы встряхнуться после череды новогодних гуляний и семейных торжеств. Прогонять угрюмость и заряжать энергией безудержного драйва будет отличная компания рок-исполнителей, а именно: группа Rowbens (Симферополь), Энтро, Шам,… читать »