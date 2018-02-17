Масленичные выходные в Севастополе: где поесть блинов и сжечь чучело

Масленичные празднества в Севастополе будут проходить сразу на нескольких площадках – в культурном комплексе “Корабел”, КИЦ и эко-парке “Лукоморье”.

Масленичная неделя подходит к концу, а значит нужно успеть как следует повеселиться и от души наесться блинов. Ведь уже с 19 февраля у православных христиан начинается Великий пост, который продлится до Пасхи.

В субботу, 17 февраля, в культурном комплексе “Корабел” в 11:00 начнется народное гулянье “Семь чудес Масленицы”. Возле культурного центра гостей будут встречать сказочные персонажи: Весна, Зимушка, корова Груша, Масленица. В программе – веселые и задорные игры, песни и яркие танцы.

В воскресенье, 18 февраля, в Севастопольском культурно-информационном центре состоится празднование “Масленицы по-флотски”. В гуляниях примут участие морские пехотинцы Черноморского флота, курсанты и юные нахимовцы. В программе праздника – соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, военизированной эстафете, “боях” на бревне мешками, прыжкам через “коня”, лазанию по вертикальному столбу.

В ходе “Масленицы по-флотски” будет работать полевая кухня с кашей, пройдет демонстрация исторических образцов военной формы, в программе также полуденный выстрел из старинной пушки, концерт и традиционное угощение блинами.

В эко-парке “Лукоморье” в 12:00 Масленицу отпразднуют по мотивам фильма “Сибирский цирюльник”. Гости праздника смогут покататься на единственной в Севастополе снежной горке, поучаствовать в мастер-классе по выпечке русских блинов, послушать выступление оркестра Росгвардии. Также в программе мероприятия игры, конкурсы, забавы, концертная программа, канатоходцы и многое другое.

Мастер-класс по выпечке блинов также покажут представители белорусской, украинской, греческой, татарской общин.