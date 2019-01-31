«Мастера Музыки – 2019» – фестиваль молодых музыкантов из регионов России

Молодые музыканты из регионов России приглашаются к участию в фестивале «Мастера Музыки-2019».

Фестиваль мастер-классов «Мастера Музыки» – это возможность обогатиться новыми дополнительными знаниями и навыками, расширить кругозор. Во время обучения музыканты овладеют современными методиками, после чего смогут применять их на практике, формируя свой индивидуальный стиль в творческой деятельности. Организаторами фестиваля выступают сотрудники Творческой Лаборатории GOSHprojects.

Чтобы попасть на фестиваль, необходимо пройти отборочный этап.

36 счастливчиков получат возможность приехать в Москву на обучение у ведущих мастеров столицы. В первую сессию фестиваля с 16 по 21 апреля обучение пройдут первые 18 музыкантов по направлениям «фортепиано», «скрипка», «вокал» и «классическая гитара». Еще 18 человек, которые играют на виолончели, кларнете, флейте или ударных, отправятся на обучение с 6 по 11 ноября.

Принять участие в отборочном конкурсе могут учащиеся старших классов детских музыкальных школ и школ искусств, а также музыкальных колледжей и колледжей искусств из разных регионов России.

Узнать подробности о правилах участия можно на сайте goshprojects.org, а все вопросы принимаются по адресу goshprojects.org@gmail.com.

По итогам второго конкурса 2018 года проект «Обучение в программах дополнительного профессионального образования Фестиваля мастер-классов «Мастера Музыки» получил грант в размере 2 991 844 рублей.