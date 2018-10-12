Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST объединил более 100 участников и 6500 зрителей

11 октября 2018     106
Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST объединил более 100 участников и 6500 зрителей

6 октября в Севастополе состоялось одно из самых грандиозных событий этой осени – Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST. Он проходил на новой площадке – на территории «Gasfort Holiday Park», у озера горы Гасфорта. В мероприятии приняли участие более 100 участников из Севастополя, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов России и Беларуси.

Гостями мероприятия стали 6500 зрителей. Первые посетители появились на площадке еще задолго до старта фестиваля – так им не терпелось поскорее увидеть то, над чем долгое время трудились организаторы. А они и в самом деле подготовили для жителей и гостей Севастополя много сюрпризов.

 

 

«В нашем фестивале приняли участие более 100 участников российского и мирового класса, – рассказал Мария Маркова, соорганизатор XFEST. – Они показали потрясающие трюки, от которых в прямом смысле слова захватывало дух. Рада, что все зрители смогли это увидеть!».

На площадке были представлены восемь различных локаций – скалодром, велотриал, скилл-парк, мототриал, каякинг, SUP-серфинг, SUP-поло и вейкборд. Также организаторы порадовали гостей мероприятия и творческими активностями. Так, например, уличные художники прямо на глазах зрителей создавали настоящие произведения искусства, а ценители фотографий на выставке смогли полюбоваться снимками, наглядно иллюстрирующими мир экстремального туризма.

Несомненной изюминкой фестиваля стали показательные выступления на воде. Юрий Пашков, куратор водных активностей фестиваля, рассказал, что второй XFEST объединил три вида водного спорта.

«Самым зрелищным и долгоиграющим на нашем мероприятии, безусловно, стал вейкборд, – подчеркнул Пашков. – Зрители смогли увидеть выступления самых лучших российских спортсменов. Многие гости пришли в восторг от SUP-поло – молодые люди и девушки на досках для серфинга играли в мяч, разгоняясь веслами. Это было впечатляюще! И, конечно, на фестивале был представлен классический для всего региона вид водного спорта – виндсерфинг».

По словам Юрия Пашкова, второй фестиваль XFEST в несколько раз превзошел первый – как по числу активностей, так и по числу участников.

«Для примера, сегодня на фестивале выступали 32 вейкбордиста, из них семь – это девушки. На первом XFEST девочек было всего четыре. Количество участников, показывающих трюки на воде, превысило 50 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году».
Прекрасным завершением Международного фестиваля экстремальных видов туризма XFEST стала музыкальная программа. Перед разгоряченной публикой выступили известные московские диджеи из коллектива Flammable Beats, а также хедлайнер фестиваля – российский рэпер Гуф.

Напомним, что фестиваль экстремальных видов туризма XFEST проходил в Севастополе второй раз. Организатором события выступил Центр развития туризма г. Севастополя при поддержке правительства Севастополя и Департамента спорта и туризма г. Москвы. Целью проекта являлось создание туристической инфраструктуры и территориального развития в рамках программы благоустройства города. Посещение фестиваля было абсолютно бесплатным для всех жителей и гостей Севастополя.

Метки: ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Фестивали


Фестиваль #WineFest принял 20 тыс. гостей и вошел в топ-5 лучших событий осени Фестиваль #WineFest принял 20 тыс. гостей и вошел в топ-5 лучших событий осени

Праздник урожая и виноделия #WineFest в Крыму за 2 дня (29 и 30 сентября) посетило около 20 тыс. гостей. Фестиваль прошел при поддержке Правительства Севастополя в одном из самых красивых мест полуострова: в Балаклаве, на виноградниках “Золотой Балки”. Праздник для всей семьи #WineFest проводится вот уже третий год и, как хорошее вино, с выдержкой становится… читать »

II фестиваль XFEST: В начале октября Севастополь станет центром экстремальных видов туризма в Крыму II фестиваль XFEST: В начале октября Севастополь станет центром экстремальных видов туризма в Крыму

6 октября в Севастополе во второй раз состоится XFEST – Международный фестиваль экстремальных видов туризма. На второй фестиваль XFEST приедут гости из разных городов России и зарубежья. Зрители мероприятия увидят трюки, от которых будет перехватывать дыхание. Также готовят масштабную концертную программу, где выступят популярные российские исполнители и диджеи. Фестиваль экстремальных видов туризма XFEST пройдет в… читать »

IV ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» IV ежегодный велофестиваль «ВелоНочь» пройдёт в Севастополе 22 сентября

«ВелоНочь» 22 сентября в Севастополе на площади Нахимова пройдёт четвёртый ежегодный велофестиваль «ВелоНочь», посвященный Году добровольца в России. К участию в параде и велопробеге приглашаются велосипедисты-любители и профессионалы, достигшие 14 лет. Цель события – поддержать городскую велокультуру, актуализировать развитие городской велосипедной инфраструктуры, привлечь жителей Крыма и Севастополя к занятию спортом и здоровому образу жизни, рассказать… читать »

Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest

Виноградники «Золотой Балки» под Балаклавой на 2 дня превратятся в грандиозное пространство гастрономического, музыкального и танцевального удовольствий для жителей Севастополя, всех крымчан и гостей полуострова. 29 и 30 сентября здесь состоится самый масштабный праздник золотой осени – Фестиваль сбора урожая и виноделия #WineFest. Мероприятие проводится при поддержке Правительства города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации… читать »

Крымский военно-исторический фестиваль в парке живой истории «Федюхины высоты» V Крымский военно-исторический фестиваль в парке живой истории «Федюхины высоты»

13 сентября пятый юбилейный Крымский военно-исторический фестиваль возвращается на Федюхины высоты. Более 500 реконструкторов со всей России соберутся в Крыму, чтобы представить эпохи и культуры, ставшие неотъемлемой частью истории полуострова: Античность, Древнюю Русь, Средневековье, Крымскую войну, Афганскую войну, Великую Отечественную войну. Новинкой этого года окажется период Гражданской войны в США 1861–1865 годов, а уже знакомые… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info