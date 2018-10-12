Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST объединил более 100 участников и 6500 зрителей

6 октября в Севастополе состоялось одно из самых грандиозных событий этой осени – Международный фестиваль экстремальных видов туризма XFEST. Он проходил на новой площадке – на территории «Gasfort Holiday Park», у озера горы Гасфорта. В мероприятии приняли участие более 100 участников из Севастополя, Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга, а также других городов России и Беларуси.

Гостями мероприятия стали 6500 зрителей. Первые посетители появились на площадке еще задолго до старта фестиваля – так им не терпелось поскорее увидеть то, над чем долгое время трудились организаторы. А они и в самом деле подготовили для жителей и гостей Севастополя много сюрпризов.

«В нашем фестивале приняли участие более 100 участников российского и мирового класса, – рассказал Мария Маркова, соорганизатор XFEST. – Они показали потрясающие трюки, от которых в прямом смысле слова захватывало дух. Рада, что все зрители смогли это увидеть!».

На площадке были представлены восемь различных локаций – скалодром, велотриал, скилл-парк, мототриал, каякинг, SUP-серфинг, SUP-поло и вейкборд. Также организаторы порадовали гостей мероприятия и творческими активностями. Так, например, уличные художники прямо на глазах зрителей создавали настоящие произведения искусства, а ценители фотографий на выставке смогли полюбоваться снимками, наглядно иллюстрирующими мир экстремального туризма.

Несомненной изюминкой фестиваля стали показательные выступления на воде. Юрий Пашков, куратор водных активностей фестиваля, рассказал, что второй XFEST объединил три вида водного спорта.

«Самым зрелищным и долгоиграющим на нашем мероприятии, безусловно, стал вейкборд, – подчеркнул Пашков. – Зрители смогли увидеть выступления самых лучших российских спортсменов. Многие гости пришли в восторг от SUP-поло – молодые люди и девушки на досках для серфинга играли в мяч, разгоняясь веслами. Это было впечатляюще! И, конечно, на фестивале был представлен классический для всего региона вид водного спорта – виндсерфинг».

По словам Юрия Пашкова, второй фестиваль XFEST в несколько раз превзошел первый – как по числу активностей, так и по числу участников.

«Для примера, сегодня на фестивале выступали 32 вейкбордиста, из них семь – это девушки. На первом XFEST девочек было всего четыре. Количество участников, показывающих трюки на воде, превысило 50 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году».

Прекрасным завершением Международного фестиваля экстремальных видов туризма XFEST стала музыкальная программа. Перед разгоряченной публикой выступили известные московские диджеи из коллектива Flammable Beats, а также хедлайнер фестиваля – российский рэпер Гуф.

Напомним, что фестиваль экстремальных видов туризма XFEST проходил в Севастополе второй раз. Организатором события выступил Центр развития туризма г. Севастополя при поддержке правительства Севастополя и Департамента спорта и туризма г. Москвы. Целью проекта являлось создание туристической инфраструктуры и территориального развития в рамках программы благоустройства города. Посещение фестиваля было абсолютно бесплатным для всех жителей и гостей Севастополя.