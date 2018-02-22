Мероприятия ко Дню защитника Отечества и Дню народной воли, праздничный салют над акваторией Севастопольской бухты

23 февраля в День защитника Отечества и День народной воли в Севастополе состоится показ боевых кораблей и техники армейского корпуса ЧФ и соединения ВВС И ПВО ЮВО.

В связи с праздниками в Севастополе запланирован к проведению обширный комплекс мероприятий с привлечением личного состава, кораблей и частей Черноморского флота, а также соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Начнётся празднование 22 февраля на площади Культурно-информационного центра Севастополя с показа боевой техники ПВО, в ходе которого все желающие смогут не только ознакомиться с пусковыми установками из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», самоходным зенитным ракетно-пушечным комплексом Панцирь-С и другими образцами техники, но и попробовать чай и кашу, приготовленную в полевой кухне.

23 февраля праздник начнётся с торжественного возложения цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. в сопровождении роты Почётного караула и военного оркестра Черноморского флота. На площади Нахимова в течение всего праздничного дня запланирован показ основных образцов техники и вооружения армейского корпуса ЧФ, в ходе которого гостям будет предоставлена возможность осмотра боевых машин, в том числе и в качестве должностных лиц боевых расчетов.

На причале Минная стенка для посещения жителями и гостями Севастополя будут ошвартованы корабли Черноморского флота, а на площади адмирала Нахимова состоится концерт творческих коллективов города и флота.

23 февраля 2018 года в 21 час в ознаменование Дня защитника Отечества над акваторией Севастопольской бухты будет дан праздничный салют.