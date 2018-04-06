Музей «Херсонес Таврический» приглашает на пасхальные мероприятия

8 апреля Государственный музей-заповедник “Херсонес Таврический” приглашает севастопольцев на мероприятия, проводимые в День Светлой Пасхи.

Программа, подготовленная музеем, состоит из следующих отделений:

– в 12:00 открытие художественной выставки “Вдохновение Корсуни”: с 23 марта по 8 апреля художники из Севастополя, Симферополя, Ялты, Москвы и других городов творили и вдохновлялись Херсонесом. Результаты их работы и будут представлены на выставке (Зал временных выставок – 2й этаж Византийской экспозиции).

– в 13:00 Пасхальный подарок для жителей и гостей города-героя от Херсонесского музея-заповедника и камерного хора “Таврический Благовест” (концерт в Византийском дворике).