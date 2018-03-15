«Мы вместе!» – патриотический фестиваль на Малаховом кургане

17 марта на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854 – 1855 годах, 1941 – 1944 годах «Малахов курган» состоится новый патриотический фестиваль «Мы вместе!».

Мероприятие организовано совместно Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.

В канун 4-й годовщины воссоединения Севастополя и Крыма с Россией на Малаховом кургане состоится красочное представление. Под вечерним небом на стенах Оборонительной башни Корниловского бастиона оживут картины тех героических дней, когда защитники Севастополя отважно сражались за город, прославив его имя и силу русской армии. Перед зрителем предстанут герои двух оборон Севастополя. Это легендарные адмиралы Истомин, Корнилов и Нахимов, возглавившие защиту города во время Крымской войны, капитан-лейтенант Матюхин и майор Моздалевский, командовавшие на святой земле Малахова кургана в период второй обороны города.

Гостей фестиваля ждет концертная программа и театрализованное представление исторических клубов Севастополя и Крыма. Специальными гостями фестиваля «Мы вместе!» станут участники Международного фестиваля «Земля добра и мира» – Оркестр волынок города Крайсчёрч (Новая Зеландия).

Весь вечер на территорию Мемориального комплекса будут открыты три входа: центральный вход от ворот-пропилей, вход со стороны ул. Истомина и вход со стороны ул. Горпищенко.

Вход свободный.



Программа:

19:40 – выступление Оркестра волынок города Крайсчёрч (Новая Зеландия) / площадь у памятника воинам 8-й воздушной армии

20:00 – театрализованное представление исторических клубов Севастополя и Крыма / площадь перед Оборонительной башней Корниловского бастиона

20:15 – световое представление (мэппинг) – площадь перед Оборонительной башней Корниловского бастиона

20:30 – 21:30 – выступление коллектива Культурного комплекса “Корабел” – площадь перед Оборонительной башней Корниловского бастиона.