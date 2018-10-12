«Наука 0+» – всероссийский Фестиваль науки пройдёт в Севастополе

13 октября более тридцати площадок объединят школьников Севастополя на Всероссийском Фестивале науки «Наука 0+». Организатор события в регионе – Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Севастополе.

Участники фестиваля примут участие в образовательных интерактивах по физике, истории, программированию, географии, журналистике, психологии, филологии, экономике, управлению и менеджменту. Также 13 октября пройдет награждение победителей онлайн-конкурса журналистских работ «Университет будущего».

Во время фестиваля будет работать выставка, на которой представят более 100 экспонатов венного подводного снаряжения, фотографий и документов, предметов со дна моря.

Ключевой компонент программы – это открытые лекции преподавателей и студентов филиала МГУ, которые одновременно пройдут как на территории университета, так и в школах города. Такой формат фестиваля в регионе будет применен впервые.

Цель Всероссийского Фестиваля науки «Наука 0+» – понятным и доступным языком рассказывать обществу, чем занимаются учёные, как научный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. Зародившись в далеком 2006 году, он проходит ежегодно в большинстве регионов России, в его работе участвуют учёные со всего мира, Нобелевские лауреаты, инновационные лидеры, молодые исследователи. Сердце фестиваля – Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова.

Начало в 12:00 в учебном корпусе филиала МГУ (ул.Героев Севастополя,7).

Подробная информация о региональной программе: sev.msu.ru.