На Сапун-горе открылся историко-патриотический фестиваль «Знамёна Победы»

5 мая 2019 года на Мемориальном комплексе «Сапун-гора» у Обелиска Славы состоялось торжественное открытие историко-патриотического фестиваля «Знамена Победы», посвященного 74-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

Организатор фестиваля – Севастопольский военно-исторический музей-заповедник при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Российского военно-исторического общества, Правительства города Севастополя, Черноморского Флота Российской Федерации, МЧС России.

В церемонии открытия фестиваля участвовали Председатель Законодательного Собрания города Севастополя Екатерина Алтабаева, исполняющий обязанности Губернатора Севастополя Иван Кусов, командование Черноморского Флота РФ, сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в г. Севастополе; военно-исторические клубы России, Севастопольское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Региональное отделение г. Севастополя Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», ветеранские, поисковые и общественные организации, учащиеся образовательных учреждений, жители и гости города-героя Севастополя.

Как самые дорогие реликвии Великой Отечественной войны хранит Музей-заповедник знамена частей и подразделений, принимавших участие в боях за Севастополь. Каждый год накануне 9 мая – Дня Великой Победы и Дня освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков – эти знамена выносятся к Обелиску Славы на Сапун-горе. В Музее обороны Севастополя хранятся 7 таких знамен: гюйс крейсера «Красный Кавказ», гвардейский военно-морской флаг крейсера «Красный Крым», знамя 82-й отдельной дальнеразведывательной эскадрильи ВВС ЧФ, военно-морской флаг эскадренного миноносца «Бойкий», знамя 691-го стрелкового Севастопольского полка, военно-морской флаг эскадренного миноносца «Бдительный», знамя 331-го гаубичного артиллерийского Севастопольского Краснознамённого ордена Суворова полка Резерва Главного командования.

После выноса знамен у Обелиска Славы выступили организаторы и гости праздника, прозвучали поздравления в честь ветеранов с наступающим праздником – Днем Победы. К Обелиску Славы были торжественно вынесены солдатская каска и матросская бескозырка – символы единства армии и флота в боях за Севастополь. Севастопольские школьники вынесли также 9 томов Книги Памяти и церемониальную Книгу Памяти города-героя Севастополя. На страницах этого уникального издания Севастопольского военно-исторического музея-заповедника – более 119 тысяч имен погибших, пропавших без вести, умерших от ран в боях за Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Завершилась церемония открытия фестиваля возложением цветов к Вечному огню у Обелиска Славы, прохождением роты Почетного караула и оркестра Черноморского флота.

Фестиваль продолжился ожидаемым и грандиозным зрелищем: на склоне Сапун-горы члены военно-исторических клубов России и Севастополя воспроизвели эпизоды боя штурма Сапун-горы 7 мая 1944 года. На территории Мемориального комплекса для гостей фестиваля открылись многочисленные интерактивные площадки. Они продолжат свою работу до 9 мая включительно. На площади у здания Диорамы состоялся праздничный концерт коллективов культурного комплекса «Корабел», посвященный Дню Победы, прошло награждение победителей конкурса юных поэтов «Венок Славы Победителям» и конкурса рисунков «75 лет Севастопольской Победе», состоялись другие праздничные мероприятия.

Застыли сосны в карауле,

Синь неба мирного ясна.

Идут года. В тревожном гуле

Осталась далеко война.

Но здесь, у граней обелиска,

В молчанье голову склонив,

Мы слышим грохот танков близко

И рвущий душу бомб разрыв.

Мы видим их – солдат России,

Что в тот далёкий грозный час

Своею жизнью заплатили

За счастье светлое для нас…

Невиданные мужество и стойкость проявили советские воины во время обороны Севастополя и его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Память о героях Великой Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах. Вечная слава героям, павшим в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины!