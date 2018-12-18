Новогодняя ярмарка от «Art ME Family» и центра «Сердце Йоги»

В преддверии Новогодних праздников команда проекта «Art ME Family» и центр развития и здоровья «Сердце Йоги» приглашает на ярмарку уникальных подарков, которые вы можете выбрать среди множества рукотворных изделий от мастеров Крыма или сделать самостоятельно на мастер-классахю. Участники ярмарки получат возможность получить отличное настроение и приятные впечатления.



В программе праздника:

– Подарки ручной работы от мастеров со всего Крыма: украшения, керамика, игрушки, косметика, упаковка подарков, эко-продукты, предметы декора, картины и другие эксклюзивные вещицы;

– Мастер-классы для всей семьи;

– Живая музыка;

– Чайная лавка и дегустации от “Чайных историй”.

Вход на ярмарку свободный.

Мастер-классы платные, предварительная запись обязательно, так как количество мест ограничено.

Время: 23 декабря с 11:00 до 18:00

Место: ул. Сенявина, 4, 3-й этаж, центр “Сердце йоги”, Севастополь

По вопросам пишите vk.com или звоните +7 978 888 05 85 (Ирина).