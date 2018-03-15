Новозеландские волынщики и итальянские флагоносцы выступят в Херсонесе

В Севастополе на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» в субботу, 17 марта, в рамках фестиваля «Земля добра и мира» состоится выступление оркестра волынок и барабанов из Новой Зеландии, а также группы флагоносцев из Италии.

Оркестр волынщиков из города Крайстчерча, основанный в 1952 году, на новой родине поддерживает шотландское наследие Новой Зеландии. Участники коллектива – люди разного возраста и профессий, но их объединяет внимание к истории родного края и к его традициям во всем мире.

В 2008 году оркестр с большим успехом дебютировал в России и с тех пор регулярно выступает в нашей стране. Артистов не останавливают расстояния и санкции, они проделали огромный путь, чтобы показать свое искусство крымчанам и гостям полуострова.

Концерт состоится 17 марта в 14.00

Вход Свободный.