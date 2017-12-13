Новый год в Музее – программа праздничных мероприятий для всей семьи

13 декабря 2017     123
Новый год в Музее - программа праздничных мероприятий для всей семьи

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приглашает детей и их родителей принять участие в увлекательной и познавательной новогодней программе. Вас ждут живая нарядная ёлка, новогодние хороводы и забавы, катание на лошадях, мастер-классы, Дед Мороз и Снегурочка с подарками!

18 – 22 декабря

Музейное игровое занятие «Назад в историю: новый год в осажденном Севастополе»

На занятии юные посетители Дома-музея севастопольского подполья познакомятся с жизнью гражданского населения в условиях осажденного (1941–1942 гг.) и оккупированного (1942–1944 гг.) немецко-фашистскими войсками города, а также с особенностями празднования Нового года севастопольскими детьми в годы Великой Отечественной войны.

Ребят ждут интересные конкурсы и мастер-классы по изготовлению ёлочных игрушек. В конце занятия дети смогут украсить ёлку во дворе Дома-музея и получить новогодние подарки.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Место проведения: Дом-музей севастопольского подполья (ул. Ревякина, 46).
Время проведения: 12:00 – 12:50.
*Занятие проводится для организованных школьных групп. Запись и дополнительная информация по телефонам: +7 (8692) 222-111 (доб. 122), +7 988 36 06 385.

25 – 30 декабря

На Историческом бульваре – весёлое мероприятие для детей «Бульвар новогодних сказок»

Маленькие посетители Музея встретятся с историческими персонажами середины XIX века, найдут под ёлкой волшебный новогодний сундук, познакомятся с историей праздника «Новый год», народными рождественскими и новогодними обычаями, станут участниками игр и народных забав, которые традиционно сопровождали эти праздники. А самый настоящий Дед Мороз и сказочная Снегурочка подарят всем хорошее настроение, веселые шутки, радость, смех и, конечно, подарки!

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Место проведения: Исторический бульвар.
Время проведения: 11:00 – 11:50, 12:00 – 12:50
*Занятие проводится для организованных школьных групп. Запись и дополнительная информация по телефонам: +7 (8692) 222-111 (доб. 122), +7 988 36 06 385.

2 – 7 января

Музейное новогоднее мероприятие для всей семьи «Новый год и Рождество на Историческом бульваре»

Дети и их родители совершат увлекательное историческое путешествие в прошлое. С Дедом Морозом и солдатом русской армии периода Крымской войны они отправятся в путешествие по Историческому бульвару, познакомятся с историей первой обороны Севастополя, памятниками, расположенными на территории Мемориального комплекса, станут участниками различных конкурсов и игр. В конце каждый участник получит новогодний подарок.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Место проведения: Исторический бульвар.
*Занятия проводятся по установленным сеансам. Группы формируются в кассе Панорамы «Оборона Севастополя в 1854-1855 гг.».
Дополнительная информация по телефонам: +7 988 36 06 385, +7 988 509 75 30

Во время проведения музейных новогодних программ на аллее Исторического бульвара развернется Новогодняя ярмарка, где гостям и жителям города будут предложены угощения и сувенирная продукция. Также вас ждут контактный зоопарк и катание на ряженых лошадях. Каждый желающий сможет сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой.

В Кинопавильоне Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя пройдут «Зимние посиделки», где все желающие смогут познакомиться с изделиями севастопольских мастеров ремесленного дела и принять участие в мастер-классах «Каждому молодцу – ремесло к лицу». В канун Новогодних и Рождественских праздников создание украшений на ёлку и подарков для близких – замечательная народная традиция. Вы сможете изготовить сувенирный пряник, текстильную куклу, елочные игрушки, украшения из полимерной глины, бисера, ткани, расписать новогоднюю игрушку.

­­­­­­­­­­­­­­­­­Место проведения: Кинопавильон Музея на Историческом бульваре.

Даты проведения:
– декабрь: 16, 23, 30
– январь: 3-6, 13, 20, 27
Начало мастер-классов: 12:00, 14:00, 16:00
Продолжительность мастер-класса: 1 час 30 минут.
*Мастер-классы проводятся по предварительным заявкам. Запись по телефонам: +7 (8692) 222-111 (доб. 123), +7 988 36 06 385.
Материалы предоставляются организаторами. От посещения мастер-класса у вас останется готовое изделие и прекрасное настроение.

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