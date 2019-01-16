Впервые в Крыму – новый формат «вкусных» фестивалей «Гастроли»

Новый развлекательно-гастрономический фестиваль #ГастролиФест из цикла «Гастроли» впервые пройдет в Симферополе, в рамках выставки АгроПромКрым 2019, в «Коннект центре» 8-10 февраля.

Это – фестиваль со вкусом для всей семьи, где каждый найдет для себя что-то особенное: чему порадоваться, где развлечься и что продегустировать. Здесь же будут установлены гастрономические лавки с местными продуктами, фуд-корты, анимации для детей, зоны активного отдыха.

Фестиваль распахнет свои двери всем, кто любит заниматься кулинарией, стремится узнать что-то новое, овладеть интересными и полезными навыками в приготовлении здоровых и вкусных блюд и просто приятно провести время.

В уникальной кулинарной студии можно будет посетить занимательные кулинарные мастер-классы, попробовать крымские продукты и напитки во всем их многообразии, увидеть битву лучших шеф-поваров Крыма.

В «Гастроли Маркете» будут представлены черноморские деликатесы, фермерские продукты, продукция винодельческих предприятий, и сладостей от местных производители.

Но на этом «Гастроли» не заканчиваются. Они будут продолжаться в течение всего года на лучших площадках Крыма с февраля по ноябрь – на городских праздниках, форумах, выставках. Проведите семейный отдых в выходные дни с пользой и раскройте для себя феномен крымской кухни.

Вход свободный.