Отборочный тур фестиваля молодых поэтов «Мцыри» в Зелёной пирамиде

Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов “Мцыри” – громкое, масштабное литературное событие, которое проходит по всей стране уже в четырнадцатый раз. И в 2018 году волна отборочных туров впервые докатилась до полуострова Крым. Молодые поэты Севастополя и Крыма – это интересно, и это для вас.
Отборочный тур для молодых поэтов Севастополя и Крыма пройдёт 10 июля в Севастополе, в галерее “Зелёная пирамида”.
Формат мероприятия – свободный микрофон. Приходите в “Зелёную пирамиду”, читайте свои самые лучшие стихи, и наиболее понравившиеся из вас сумеют попасть на финал фестиваля в Москве.
Начало мастер-классов с ценителями – 15:00.
Начало конкурсной части – 17:00.
Адрес: ул. Древняя, 29 (возле Херсонеса).
Возраст участников: лермонтовский (до 27 лет).
Регистрация участников: в явочном порядке.
Коллегия ценителей фестиваля “Мцыри” в Севастополе:
– Александр Чистяков (поэт, основатель фестиваля “Мцыри”, председатель Русского литературного общества. Москва);
– Андрей Щербак-Жуков (литературный критик, обозреватель Независимой газеты. Москва);
– Александра Чистякова (главный редактор интернет-журнала “КультНавигатор”. Москва);
– Ника Амираджиби (обозреватель журнала “Родомысл”. Москва);
– Артём Маковский (солист театра “Московская оперетта”, лауреат Международной премии им. С. А. Есенина “О, Русь, взмахни крылами…”. Москва);
– Юрий Маковский (художественный руководитель Севастопольского драматического театра им. Б. А. Лавренёва. Севастополь);
– Ли Гевара (поэт, член Союза литераторов России, лауреат XII фестиваля молодых поэтов “Мцыри” (2015). Севастополь).
Положение о фестивале:
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Дополнительная информация – vk.com