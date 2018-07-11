Отборочный тур фестиваля молодых поэтов «Мцыри» в Зелёной пирамиде

Всероссийский открытый фестиваль молодых поэтов “Мцыри” – громкое, масштабное литературное событие, которое проходит по всей стране уже в четырнадцатый раз. И в 2018 году волна отборочных туров впервые докатилась до полуострова Крым. Молодые поэты Севастополя и Крыма – это интересно, и это для вас.

Отборочный тур для молодых поэтов Севастополя и Крыма пройдёт 10 июля в Севастополе, в галерее “Зелёная пирамида”.

Формат мероприятия – свободный микрофон. Приходите в “Зелёную пирамиду”, читайте свои самые лучшие стихи, и наиболее понравившиеся из вас сумеют попасть на финал фестиваля в Москве.

Начало мастер-классов с ценителями – 15:00.

Начало конкурсной части – 17:00.

Адрес: ул. Древняя, 29 (возле Херсонеса).

Возраст участников: лермонтовский (до 27 лет).

Регистрация участников: в явочном порядке.



Коллегия ценителей фестиваля “Мцыри” в Севастополе:

– Александр Чистяков (поэт, основатель фестиваля “Мцыри”, председатель Русского литературного общества. Москва);

– Андрей Щербак-Жуков (литературный критик, обозреватель Независимой газеты. Москва);

– Александра Чистякова (главный редактор интернет-журнала “КультНавигатор”. Москва);

– Ника Амираджиби (обозреватель журнала “Родомысл”. Москва);

– Артём Маковский (солист театра “Московская оперетта”, лауреат Международной премии им. С. А. Есенина “О, Русь, взмахни крылами…”. Москва);

– Юрий Маковский (художественный руководитель Севастопольского драматического театра им. Б. А. Лавренёва. Севастополь);

– Ли Гевара (поэт, член Союза литераторов России, лауреат XII фестиваля молодых поэтов “Мцыри” (2015). Севастополь).



Положение о фестивале:

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Дополнительная информация – vk.com