«Открой Крым» – творческий фестиваль на Эски-Кермен

28 апреля на территории Эски-Кермен пройдёт фестиваль «Открой Крым».

Фестиваль будет проходить в живописном месте горного Крыма в окружении пещерных городов.

Днём организаторы фестиваля приглашают на мастер-классы и экскурсии, а вечером состоится концерт джазовой музыки в исполнении малого состава «City Big Band» и шоу гладиаторов.

Трансфер к месту проведения и обратно. Дети до 14 лет за вход не платят.

Место проведения – Эски-Кермен

Время проведения: с 8:00 до 22:00

Входной билет на фестиваль “Открой Крым” стоит 750 рублей. Автобусный билет 350 рублей. (Выезд автобусов из Симферополя и Севастополя в 8.00. На месте быть не позднее 7:30).

В стоимость включены мастер-классы, шоу выступления, музыкальное сопровождение по программе мероприятия. Питание и личные расходы оплачиваются дополнительно.

Телефон для справок: +7 (978) 063-17-99

Подробная информация о фестивале на сайте откройкрым.рф