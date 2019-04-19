20 апреля на площади Нахимова состоится «Открытие туристического сезона 2019»

До открытия летнего туристического сезона осталось совсем немного. На сегодняшний день количество компаний, представляющих туристические, культурно-развлекательные, гастрономические и исторические направления и услуги в Севастополе, более 50.

Гостям мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с новыми туристическими маршрутами, посетить интерактивную выставку активного и событийного туризма, побывать сразу в нескольких музеях на одной площадке, попробовать кухню местных ресторанов и деликатесы от фермерских хозяйств-производителей, принять участие в кулинарной студии, поучаствовать в увлекательном квесте, увидеть театральные выступления, принять участие в художественных, танцевальных и гастрономических мастер-классах.

Напоминаем, что событие состоится 20-21 апреля в г. Севастополе, на пл. Нахимова. Вход свободный.



Программа мероприятия «Открытие туристического сезона 2019»



Выставочная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа туристической выставки.



Деловая программа

21.04

12:00 – 15:00 Презентации новых продуктов от участников выставки.

15:00 – 15:30 Кофе-брейк (пресс подход).

16:00 – 17:00 Биржа деловых контактов.



Кулинарная студия

20.04

13:00 – 14:30 Мастер-класс от ресторана «Пурпурная Овца»: шеф-повар Тертеров Давид Михайлович.

15:00 – 16:30 Мастер-класс от ресторана «Траттория Пикколино»: шеф-повар Зотин Виталий Александрович.

17:00 – 18:30 Мастер-класс от ресторана «Баркас»: шеф-повар Диденко Андрей Игоревич.

21.04

17:00 – 18:00 Мастер-класс от ресторана «Золотая Балка»: шеф-повар Николай Чернов.



Художественная зона

20.04

12:00 – 19:00 Выставка живописи и графики «Координаты счастья», с участием художников галереи «LukasGallery» из Севастополя и Крыма.

12:30 – 14:30 Практикум по мотивам серии авторских открыток «Из Севастополя с любовью»: Юлия Рагозина и Валерия Турек.

13:00 – 19:00 Открытая студия. Создание картины «Волна» в режиме реального времени. Стрит-­арт, аэрография, смешанная техника: Владислав Подопригора.

14:00 – 16:00 Мастер-класс «Арт­-объект: создание и значение»: Ксения Попова

21.04

12:00 – 14:00 Мастер­-класс по монотипии для детей и взрослых: Сона Торозян и Вероника Шарейко.

12:00 – 19:00 Фотозона «Волна». Стрит-­арт: Владислав Подопригора.

12:00 – 19:00 Выставка учеников арт-­студии FAZA, г. Севастополь.

14:00 – 16:00 Мастер-класс по Гжельской росписи: Екатерина Стамова.

16:00 – 18:00 Интерактивное развлечение «Рисование абсурдов». Арт­-студия FAZA.



Гастрономическая зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа гастрономической зоны.



Интерактивно информационная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Выступление DJ, конкурсы и развлекательные игры от ведущего.



Развлекательная зона

20-21.04

12:00 – 19:00

Kangoo – Jumps.

Виртуальная реальность.

Express- art (быстрое граффити на бумаге).



Событийная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Выставка событийного туризма.



Историческая зона

20-21.04

12:00 – 19:00

Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический.

Музей Истории Балаклавы.

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.



Зона активного туризма

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа выставки активного туризма.



Арт зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Театральное объединение «Театральная улица».

13:00 – 14:00 Мастер-класс от студии танца «МАРТА».

17:00 – 19:00 Молодёжный эстрадно-симфонический оркестр, г. Севастополь.





План-схема