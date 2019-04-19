20 апреля на площади Нахимова состоится «Открытие туристического сезона 2019»

19 апреля 2019     227
20 апреля на площади Нахимова состоится «Открытие туристического сезона 2019»

До открытия летнего туристического сезона осталось совсем немного. На сегодняшний день количество компаний, представляющих туристические, культурно-развлекательные, гастрономические и исторические направления и услуги в Севастополе, более 50.

Гостям мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с новыми туристическими маршрутами, посетить интерактивную выставку активного и событийного туризма, побывать сразу в нескольких музеях на одной площадке, попробовать кухню местных ресторанов и деликатесы от фермерских хозяйств-производителей, принять участие в кулинарной студии, поучаствовать в увлекательном квесте, увидеть театральные выступления, принять участие в художественных, танцевальных и гастрономических мастер-классах.

Напоминаем, что событие состоится 20-21 апреля в г. Севастополе, на пл. Нахимова. Вход свободный.

 
Программа мероприятия «Открытие туристического сезона 2019»

 
Выставочная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа туристической выставки.

 
Деловая программа

21.04

12:00 – 15:00 Презентации новых продуктов от участников выставки.
15:00 – 15:30 Кофе-брейк (пресс подход).
16:00 – 17:00 Биржа деловых контактов.

 
Кулинарная студия

20.04

13:00 – 14:30 Мастер-класс от ресторана «Пурпурная Овца»: шеф-повар Тертеров Давид Михайлович.
15:00 – 16:30 Мастер-класс от ресторана «Траттория Пикколино»: шеф-повар Зотин Виталий Александрович.
17:00 – 18:30 Мастер-класс от ресторана «Баркас»: шеф-повар Диденко Андрей Игоревич.

21.04

17:00 – 18:00 Мастер-класс от ресторана «Золотая Балка»: шеф-повар Николай Чернов.

 
Художественная зона

20.04

12:00 – 19:00 Выставка живописи и графики «Координаты счастья», с участием художников галереи «LukasGallery» из Севастополя и Крыма.
12:30 – 14:30 Практикум по мотивам серии авторских открыток «Из Севастополя с любовью»: Юлия Рагозина и Валерия Турек.
13:00 – 19:00 Открытая студия. Создание картины «Волна» в режиме реального времени. Стрит-­арт, аэрография, смешанная техника: Владислав Подопригора.
14:00 – 16:00 Мастер-класс «Арт­-объект: создание и значение»: Ксения Попова

21.04

12:00 – 14:00 Мастер­-класс по монотипии для детей и взрослых: Сона Торозян и Вероника Шарейко.
12:00 – 19:00 Фотозона «Волна». Стрит-­арт: Владислав Подопригора.
12:00 – 19:00 Выставка учеников арт-­студии FAZA, г. Севастополь.
14:00 – 16:00 Мастер-класс по Гжельской росписи: Екатерина Стамова.
16:00 – 18:00 Интерактивное развлечение «Рисование абсурдов». Арт­-студия FAZA.

 
Гастрономическая зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа гастрономической зоны.

 
Интерактивно информационная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Выступление DJ, конкурсы и развлекательные игры от ведущего.

 
Развлекательная зона

20-21.04

12:00 – 19:00

Kangoo – Jumps.
Виртуальная реальность.
Express- art (быстрое граффити на бумаге).

 
Событийная зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Выставка событийного туризма.

 
Историческая зона

20-21.04

12:00 – 19:00

Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический.
Музей Истории Балаклавы.
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.

 
Зона активного туризма

20-21.04

12:00 – 19:00 Работа выставки активного туризма.

 
Арт зона

20-21.04

12:00 – 19:00 Театральное объединение «Театральная улица».
13:00 – 14:00 Мастер-класс от студии танца «МАРТА».
17:00 – 19:00 Молодёжный эстрадно-симфонический оркестр, г. Севастополь.

 

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