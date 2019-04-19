20 апреля на площади Нахимова состоится «Открытие туристического сезона 2019»

До открытия летнего туристического сезона осталось совсем немного. На сегодняшний день количество компаний, представляющих туристические, культурно-развлекательные, гастрономические и исторические направления и услуги в Севастополе, более 50.
Гостям мероприятия представится уникальная возможность познакомиться с новыми туристическими маршрутами, посетить интерактивную выставку активного и событийного туризма, побывать сразу в нескольких музеях на одной площадке, попробовать кухню местных ресторанов и деликатесы от фермерских хозяйств-производителей, принять участие в кулинарной студии, поучаствовать в увлекательном квесте, увидеть театральные выступления, принять участие в художественных, танцевальных и гастрономических мастер-классах.
Напоминаем, что событие состоится 20-21 апреля в г. Севастополе, на пл. Нахимова. Вход свободный.
Программа мероприятия «Открытие туристического сезона 2019»
Выставочная зона
20-21.04
12:00 – 19:00 Работа туристической выставки.
Деловая программа
21.04
12:00 – 15:00 Презентации новых продуктов от участников выставки.
15:00 – 15:30 Кофе-брейк (пресс подход).
16:00 – 17:00 Биржа деловых контактов.
Кулинарная студия
20.04
13:00 – 14:30 Мастер-класс от ресторана «Пурпурная Овца»: шеф-повар Тертеров Давид Михайлович.
15:00 – 16:30 Мастер-класс от ресторана «Траттория Пикколино»: шеф-повар Зотин Виталий Александрович.
17:00 – 18:30 Мастер-класс от ресторана «Баркас»: шеф-повар Диденко Андрей Игоревич.
21.04
17:00 – 18:00 Мастер-класс от ресторана «Золотая Балка»: шеф-повар Николай Чернов.
Художественная зона
20.04
12:00 – 19:00 Выставка живописи и графики «Координаты счастья», с участием художников галереи «LukasGallery» из Севастополя и Крыма.
12:30 – 14:30 Практикум по мотивам серии авторских открыток «Из Севастополя с любовью»: Юлия Рагозина и Валерия Турек.
13:00 – 19:00 Открытая студия. Создание картины «Волна» в режиме реального времени. Стрит-арт, аэрография, смешанная техника: Владислав Подопригора.
14:00 – 16:00 Мастер-класс «Арт-объект: создание и значение»: Ксения Попова
21.04
12:00 – 14:00 Мастер-класс по монотипии для детей и взрослых: Сона Торозян и Вероника Шарейко.
12:00 – 19:00 Фотозона «Волна». Стрит-арт: Владислав Подопригора.
12:00 – 19:00 Выставка учеников арт-студии FAZA, г. Севастополь.
14:00 – 16:00 Мастер-класс по Гжельской росписи: Екатерина Стамова.
16:00 – 18:00 Интерактивное развлечение «Рисование абсурдов». Арт-студия FAZA.
Гастрономическая зона
20-21.04
12:00 – 19:00 Работа гастрономической зоны.
Интерактивно информационная зона
20-21.04
12:00 – 19:00 Выступление DJ, конкурсы и развлекательные игры от ведущего.
Развлекательная зона
20-21.04
12:00 – 19:00
Kangoo – Jumps.
Виртуальная реальность.
Express- art (быстрое граффити на бумаге).
Событийная зона
20-21.04
12:00 – 19:00 Выставка событийного туризма.
Историческая зона
20-21.04
12:00 – 19:00
Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический.
Музей Истории Балаклавы.
Севастопольский военно-исторический музей-заповедник.
Зона активного туризма
20-21.04
12:00 – 19:00 Работа выставки активного туризма.
Арт зона
20-21.04
12:00 – 19:00 Театральное объединение «Театральная улица».
13:00 – 14:00 Мастер-класс от студии танца «МАРТА».
17:00 – 19:00 Молодёжный эстрадно-симфонический оркестр, г. Севастополь.