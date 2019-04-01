Впервые в Севастополе пройдёт фестиваль, посвящённый открытию летнего туристического сезона

1 апреля 2019     73
Впервые в Севастополе пройдёт фестиваль, посвящённый открытию летнего туристического сезона

«Открытие туристического сезона» впервые пройдет в Севастополе, на площади Нахимова 20 – 21 апреля.

Это совершенно новый для города формат события – не только развлекательный и интерактивно-познавательный, но и деловой. В программе массового мероприятия будут задействованы различные локации для взрослых и для детей, связанные с туризмом, активным отдыхом в Севастополе. Организатором мероприятия выступает Правительство г. Севастополя, Управление развития туристической индустрии, Центр развития туризма Севастополя.

Миссия мероприятия: познакомить жителей, гостей города Севастополя, а также субъектов турбизнеса с туристическим потенциалом г. Севастополя, тем самым сформировав образ города как туристически привлекательного, и оставить незабываемые впечатления от участия в мероприятии.

 
На площадке будет представлены тематические зоны: гастрономическая, экскурсионная, военно-патриотическая, историческая, событийная, активный отдых, предложения от туроператоров и деловая, каждая из которых будет отображать своё направление туризма:

– в секции «Гастрономический Севастополь» лучшие рестораны и шеф-повара представят для гурманов и просто любителей вкусной и качественной еды уникальное фестивальное меню, приготовленное из крымских продуктов;

– в секции «Военно-патриотической «секции фестиваля пройдёт выставка-музей военно-исторической техники и амуниции времён первой мировой войны;

– на территории исторической секции будут представлены экспозиции из городских музеев и музеев черноморского флота;

– на развлекательной площадке для детей будут представлены аттракционы, занимательные мастер-классы, организованы спортивные эстафеты и игры, пройдёт уникальная квест-игра;

– в зоне событийного туризма будут расположены АРТ-объекты и инсталляции, посвящённые предстоящим крупно массовым мероприятиям в Севастополе, среди них XFEST, ZB Fest, Байк Шоу, Опера в Херсонесе и многие другие;

– в выставке примут участие большое количество экспонентов в следующих категориях: объекты размещения, туристические компании, транспортные услуги, активный и экологический туризм, -spa и оздоровительный туризм;

– в деловой зоне пройдут, семинары, презентации, тренинги от ведущих представителей туристической отрасли в увлекательном интерактивном формате.
Ждём всех: г. Севастополь, пл. Нахимова, 20 – 21 апреля с 12:00 до 19:00.

Активный отдых и хорошие настроение гарантировано! Вход свободный.


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