Открытие 16-го ежегодного фестиваля «Рок-н-Ролл на Рождество»

20 января в кинотеатре “Россия” состоится открытие 16-го ежегодного фестиваля “Рок-н-Ролл на Рождество”.

Январь – не время для тягучей зимней тоски, наоборот, это отличный предвесенний период для того, чтобы встряхнуться после череды новогодних гуляний и семейных торжеств. Прогонять угрюмость и заряжать энергией безудержного драйва будет отличная компания рок-исполнителей, а именно: группа Rowbens (Симферополь), Энтро, Шам, Мысли в слух, Аллигатор и Ли.Дер.

“Рок-н-ролл на Рождество” — зимний рок-фестиваль, который ежегодно проходил в Севастополе с 1997 года в течение 10 лет. С 2007 года по финансовым и организационным причинам фестиваль был закрыт, но теперь вновь приглашает почитателей альтернативных музыкальных направлений. Решение о возобновлении традиции проведения зимнего фестиваля “Рок-н-ролл на Рождество” было принято в 2011 году, а поводом для этого стало 25-летие группы “Лидер”.

Начало в 18:00

Заказ билетов осуществляется по телефону: +7(978)730-34-60