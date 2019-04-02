Открыт приём заявок на участие в VI Большом севастопольском офицерском бале (+ Видео)

16 июня 2019 года в легендарном историческом месте – на площади Михайловской береговой батареи – состоится международный VI Большой Севастопольский Благотворительный Офицерский Бал. Он посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

Событие инициировано и ежегодно организовывается городским сообществом «Благородное собрание Севастополя» при содействии Черноморского флота Российской Федерации, поддержке Правительства г. Севастополя и Правительства Республики Крым.



Севастопольский по происхождению, мировой по масштабу

Севастопольский Бал – самый масштабный офицерский бал в стране, не имеющий аналогов в мире. Это уникальное культурное событие основано на сплочении военного и гражданского обществ, их совместном участии в процессе творческого созидания. В основе проекта – обращение к образу русского офицера как к историческому носителю благородства, чести и достоинства для возрождения этих ценностей в современном обществе.

В 2018 году проект отметил свое пятилетие и стал международным. В юбилейном бале приняли участие гости из десяти иностранных государств. На предстоящее событие также прибудут представители зарубежных стран.

Бал стал новым культурным символом города-героя, еще одним орденом на парадном мундире Севастополя. Он создает современную историю, славу города и его жителей, отражает душу, красоту и достоинство общества всей страны. Событие передает сущность Севастополя как форпоста высокой культуры, его историческую роль, гуманистические идеалы и ценности.

Бал проходит на берегу моря в легендарном историческом месте под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. На один день в году Михайловская береговая батарея превращается в прекрасную бальную залу под открытым небом. Гости отправляются на бал по морю из самого сердца Севастополя – Графской пристани.



Открытый всем, созданный совместно

Севастопольский Бал, проект гражданской солидарности. Он ежегодно проходит благодаря совместным усилиям, объединению средств и ресурсов организаторов, участников, горожан, меценатов, представителей бизнеса и государственных структур.

Участниками проекта становятся те, кому важна связь с традициями высокой русской культуры, преемственность поколений и искренняя любовь к Отечеству. Это лучшие офицеры Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского, Северного флотов, Каспийской флотилии и представители гражданского общества из разных городов России, всех сфер деятельности, профессий, возрастов. Среди гостей – представители бизнеса, искусства и политики, официальные лица и благотворители. Бал ждет каждого, прием заявок уже открыт.

Большой Севастопольский Офицерский Бал является событием представительского класса, это прекрасная площадка для живого общения, установления дружеских связей и делового позиционирования. Каждая компания и организация может направить на бал свою пару, которая будет представлять ее на самом ярком культурном событии Крыма.

Возвышенный по замыслу, впечатляющий по содержанию

Программу события составляют музыкальные и танцевальные шедевры, объединенные единой художественной концепцией. Тема предстоящего бала – «Звезда пленительного счастья». Его идея – воплощение заветной мечты о прекрасном, о свободе творчества, созидательности и любви.

Событие посвящено офицерам – основателям Севастополя и представителям офицерского корпуса, внесшим вклад в мировую культуру. Бал иллюстрирует идеалы Русской весны – культуру города русской славы и русских моряков, празднуя ее пятилетие.

Бал 2019 года станет новой звездной наградой на парадной форме города-героя. Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердцах, звезда Пушкина, звезда Севастополя – звездный бал. Он – достояние и новая мирная слава Севастополя и России.



Главное о программе

– На балу традиционно состоится единственный в мире Военный бальный парад – гражданско-воинский церемониал приветствия в стилистике исторических бальных танцев с участием всех пар. Гостей ждет яркая танцевальная программа, дефиле военно-духового оркестра, бальные игры, выступления мастеров вокального и хореографического искусства.

– В этом году исполняется 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина. Программа бала – это возможность оказаться в круге света его бессмертного творчества. В сюжете торжественной части задействованы также герои произведений М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, Н. А. Римского-Корсакова, Г. В. Свиридова, Д. Д. Шостаковича, И. И. Шварца и других гениев, воспевающих героизм, природа которого определена главными ценностями – свобода, жизнь и любовь – символами русской воинской славы и патриотизма.

– Неотъемлемая часть бала – благотворительная программа в пользу одаренных детей Севастополя из многодетных и малообеспеченных семей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья.



Главное о подготовке к балу

– Принять участие в бале может любой человек, разделяющий сердцем его идеи и ценности. Танцевальные навыки не важны, так как хореографы проекта обучают каждого участника.

– Подготовка к событию – одна из самых важных и уникальных составляющих Большого Севастопольского Офицерского Бала. Ее основная цель – организация среды общения, сплочение участников, установление дружеских связей и, как следствие, создание прекрасного общества будущего бала. Здесь объединены представители самых разных сфер деятельности, профессий, возрастов, городов. На репетициях они становятся одной большой семьей. Эта энергия совместного творчества является основой события.

– Репетиции проходят в клубном формате. Помимо танцевальных занятий проводятся мероприятия, способствующие сближению участников и установлению между ними деловых связей: обмен знаниями, дружеские встречи, лекции по литературе, истории, этикету.



Подать заявку на участие и пробную репетицию можно на сайте проекта www.sevbal.ru, на любые вопросы ответит информационная служба бала по тел. +7 (978) 2 111 505 #sevbal #севастопольскийбал



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Фото Игоря Тиманькова