Памятные мероприятия ко Дню Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

19 апреля 2018     94
Памятные мероприятия ко Дню Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков

С 5 мая по 10 мая 2018 года Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит комплекс памятных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Великой Победы и 74-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятия организованы совместно с Правительством города Севастополя, Российским военно-историческим обществом, Общественной организацией «Региональная Армянская национально-культурная автономия г. Севастополя», Севастопольской региональной общественной организацией «Победа», военно-историческими клубами.

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. показала миру невиданный героизм, несокрушимую силу духа и самоотверженность советского народа. Севастополь стал первым городом, принявшим на себя удар немецко-фашистских захватчиков. 250 дней моряки-черноморцы и воины Приморской армии удерживали противника у стен города, оттянув на себя в самое трудное для Родины время более чем 200-тысячную армию неприятеля. 22 месяца длилась оккупация Севастополя немецко-фашистскими войсками. Освобождение пришло весной 1944 года в ходе Крымской наступательной операции, которая вошла в историю как еще одно яркое свидетельство воинской зрелости Красной Армии, полководческого умения ее генералов, тактической грамотности офицеров, боевого опыта, мужества и отваги бойцов.

Главный удар 4 Украинского фронта силами 51 и Приморской армий был нанесен 7 мая на Сапун-горе и за 9 часов штурма ключевая позиция противника под Севастополем была взята. Однако дальнейшее продвижение наступающих частей было затруднено, поскольку противник продолжал удерживать юго-западную оконечность хребта Сапун-горы – высоту Горная. Бои за этот рубеж продлились еще сутки. К исходу дня 8 мая воины 318 , 89 и 414 стрелковых дивизий Приморской армии закрепились на юго-восточных склонах и вершине высоты. Утром следующего дня они сбросили немцев с ее северо-западных склонов и открыли путь к Севастополю советским танкам, предопределив освобождение города.

В дни празднования Великой Победы мы приглашаем жителей и гостей города стать свидетелями реконструкции героических боев за Севастополь и почтить память тех, кто насмерть стоял на поле боя, кто стал для нас образцом мужества, стойкости и преданности своему Отечеству. Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы и освобождению Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, будут проходить с 5 по 10 мая 2018 г. В программе: военно-исторические реконструкции боев, митинг памяти, возложение цветов к памятникам защитникам Севастополя, концерты, интерактивные программы для детей, работа полевой кухни и многое другое.

 
Программа мероприятий:

5 мая 2018 г., суббота

V Международный военно-патриотический фестиваль «Высота Горная»

Место проведения: Севастополь, 10 км Балаклавского шоссе
Посвящен воинам 414-й Анапской, 89 Таманской и 318-й Новороссийской стрелковых дивизий.

11:00 – 11:15 Открытие
11:15 – 12:00 Реконструкция боя за высоту Горная
12:00 – 12:20 Награждение участников реконструкции боя
12:20 – 16:00 Концерт
13:00 – 14:00 Работа полевой кухни
12:00 – 16:00 Детская площадка, работа аниматоров с детьми
16:00 Закрытие фестиваля

 
6 мая – 10 мая 2018 г.

Историко-патриотический фестиваль «Знамена Победы»

Место проведения: Мемориальный комплекс «Сапун-гора»
Посвящен воинам 51 и Приморской армий

6 мая, воскресенье

11:00 – 12:00 Акция «Знамёна Победы». Церемония выноса Боевых Знамён воинских частей, принимавших участие в освобождении Севастополя. Митинг-реквием. Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора»
12:00 – 13:00 Военно-историческая реконструкция штурма Сапун-горы
13:00 – 15:00 Праздничный концерт. Чествование ветеранов. Солдатский привал. Работа полевой кухни

 
7 мая, понедельник

10:00 – 19:00 Прием посетителей. Прием официальных делегаций.

Программа для детей: интерактивные занятия, работа выставок ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя»

8 мая, вторник

10:00 – 19:00 Прием посетителей. Прием официальных делегаций.

 

08:00 – 19:00 Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». Прием официальных делегаций. Праздничный концерт

10 мая, четверг

10:00 – 19:00 Прием официальных делегаций, общественных организаций и гостей г. Севастополя

*В программе возможны изменения. С подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте sevmuseum.ru и по телефону +7 (8692) 222-111.

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Фестивали


В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная» В Севастополе состоится международный фестиваль «Высота Горная»

5 мая в Балаклавском районе Севастополя пройдет военно-исторический фестиваль «Высота Горная», посвященный Дню Победы и 74-й годовщине освобождения города-героя от немецко-фашистских захватчиков. Мероприятие организовано общественной организацией «Победа», «Региональной национально-культурной Автономией Севастополя», городским Военно-историческим клубом, при поддержке Государственного музея обороны и освобождения Севастополя, Союзом армян России. В программе фестиваля — памятный митинг, встреча с ветеранами-участниками освобождения… читать »

«Арткино» - Х Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «Арткино» – Х Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого приглашает зрителей на показы Х Всероссийского фестиваля авторских короткометражных фильмов «Арткино» с 18 по 22 апреля 2018 года. Во время показов состоится зрительское голосование за лучший короткометражный фильм года. «Арткино» – один из самых масштабных в стране фестивалей короткого метра, где лучший фильм года… читать »

Музей «Херсонес Таврический» приглашает на пасхальные мероприятия Музей «Херсонес Таврический» приглашает на пасхальные мероприятия

8 апреля Государственный музей-заповедник “Херсонес Таврический” приглашает севастопольцев на мероприятия, проводимые в День Светлой Пасхи. Программа, подготовленная музеем, состоит из следующих отделений: – в 12:00 открытие художественной выставки “Вдохновение Корсуни”: с 23 марта по 8 апреля художники из Севастополя, Симферополя, Ялты, Москвы и других городов творили и вдохновлялись Херсонесом. Результаты их работы и будут представлены… читать »

«Открой Крым» - творческий фестиваль на Эски-Кермен «Открой Крым» – творческий фестиваль на Эски-Кермен

28 апреля на территории Эски-Кермен пройдёт фестиваль «Открой Крым». Фестиваль будет проходить в живописном месте горного Крыма в окружении пещерных городов. Днём организаторы фестиваля приглашают на мастер-классы и экскурсии, а вечером состоится концерт джазовой музыки в исполнении малого состава «City Big Band» и шоу гладиаторов. Трансфер к месту проведения и обратно. Дети до 14 лет… читать »

«Мы вместе!» - патриотический фестиваль на Малаховом кургане «Мы вместе!» – патриотический фестиваль на Малаховом кургане

17 марта на территории Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854 – 1855 годах, 1941 – 1944 годах «Малахов курган» состоится новый патриотический фестиваль «Мы вместе!». Мероприятие организовано совместно Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя и Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества. В канун 4-й… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info