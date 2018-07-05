«Папа, Мама, Я – активная семья» – праздник для детей и их родителей в «Золотой Балке»

В ближайшие выходные дни в честь всероссийского «Дня семьи, верности и любви» на территории современного комплекса Шампанерии пройдет увлекательный семейный праздник «Папа, Мама, Я – активная семья».

Гостей ждут активные и познавательные развлечения: «Спортивное лето», «Игросити Банк», «Ферма», «Цветочная лавка», «Школа ремесла», музыкальная программа.

Мастер-классы для всей семьи по росписи имбирных пряников, лепке карамели, рисованию на воде ЭБРУ и изготовлению игрушек создадут веселое настроение и пригодятся в будущем.

Для маленьких гостей «Золотой Балки» будут работать: Гончарная мастерская, Мехенди, Детский тир, Авторская игровая «Выше крыши» и Зона гигантских мыльных пузырей.

Специально оборудованные интерактивные зоны отдыха: Батутный городок, Алея гамаков, Поляна пуфиков, Летний кинотеатр (с 20:00) помогут получить удовольствие не только детям, но и взрослым.

Всех, кто попадет в этот день в Шампанерию, ждут музыкальные конкурсы, спортивные игры, ярмарка, фудкорт и море хорошего настроения.

Время проведения: 7-8 июля с 12:00 до 18:00

Место проведения: Севастополь, Балаклава, Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка, л. Крестовского, 66