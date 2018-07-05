«Папа, Мама, Я – активная семья» – праздник для детей и их родителей в «Золотой Балке»

5 июля 2018     129
«Папа, Мама, Я – активная семья» - праздник для детей и их родителей в «Золотой Балке»

В ближайшие выходные дни в честь всероссийского «Дня семьи, верности и любви» на территории современного комплекса Шампанерии пройдет увлекательный семейный праздник «Папа, Мама, Я – активная семья».

Гостей ждут активные и познавательные развлечения: «Спортивное лето», «Игросити Банк», «Ферма», «Цветочная лавка», «Школа ремесла», музыкальная программа.

Мастер-классы для всей семьи по росписи имбирных пряников, лепке карамели, рисованию на воде ЭБРУ и изготовлению игрушек создадут веселое настроение и пригодятся в будущем.

Для маленьких гостей «Золотой Балки» будут работать: Гончарная мастерская, Мехенди, Детский тир, Авторская игровая «Выше крыши» и Зона гигантских мыльных пузырей.

Специально оборудованные интерактивные зоны отдыха: Батутный городок, Алея гамаков, Поляна пуфиков, Летний кинотеатр (с 20:00) помогут получить удовольствие не только детям, но и взрослым.

Всех, кто попадет в этот день в Шампанерию, ждут музыкальные конкурсы, спортивные игры, ярмарка, фудкорт и море хорошего настроения.

Время проведения: 7-8 июля с 12:00 до 18:00
Место проведения: Севастополь, Балаклава, Арт-парк Шампанерии «Золотая Балка, л. Крестовского, 66

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Фестивали


Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ

8 июля Культурно-информационный центр приглашает всех севастопольцев и гостей города на большую праздничную программу, посвященную Дню рыбака. В этот день с утра и до позднего вечера на территории КИЦ будут проходить тематические мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие. С 9.00 на площади центра будет действовать праздничная ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукцию… читать »

«Херсонес-2018: На перекрестке цивилизаций» - фестиваль исторической реконструкции «Херсонес-2018: На перекрестке цивилизаций» – фестиваль исторической реконструкции

7 и 8 июля в Государственном музее-заповеднике «Херсонес Таврический» пройдет фестиваль исторической реконструкции «Херсонес-2018: На перекрестке цивилизаций». Гости музея-заповедника в течение двух дней смогут не только наблюдать за массовыми и парными сражениями, но принять участие в различных мастер-классах: познакомиться с ювелирным мастерством, гончарным делом, разучить античные танцы, поиграть в средневековые подвижные игры и многое другое…. читать »

«Zакрытый покаZ - XI» - городской фестиваль малых театральных форм «Zакрытый покаZ – XI» – городской фестиваль малых театральных форм

Фестиваль «Zакрытый покаZ – XI» пройдет с 27 июня по 1 июля 2018 года. Организаторами фестиваля традиционно выступают Театр драмы «Психо Дель Арт», Культурно-информационный центр при поддержке Севастопольского отделения Союза театральных деятелей РФ. Главная цель фестиваля — привлечь внимание критики и широкого зрителя к современным тенденциям развития сценического искусства, а также пропаганда «альтернативного» театра и… читать »

Состоялся финал второго Всероссийского фестиваля-конкурса «Грани таланта» Состоялся финал второго Всероссийского фестиваля-конкурса «Грани таланта»

22 июня в концертном зале Культурно-информационного центра состоялся финал второго Всероссийского фестиваля-конкурса «Грани таланта». Коллективом центра были созданы все условия для успешного реализации проекта. Автор и организатор фестиваля Ольга Панкратова, заслуженная артистка России и руководитель музыкального театра «Проект 8692» особую благодарность за всестороннюю поддержку выразила директору КИЦ Т.В. Зениной. В этом году многожанровый фестиваль-конкурс объединил… читать »

В Севастополе пройдет фестиваль силового экстрима В Севастополе пройдет фестиваль силового экстрима

12 июня на Приморском бульваре Севастополя состоится Фестиваль силового экстрима. Мероприятие, которое проведет Федерация пауэрлифтинга Севастополя при поддержке управления по делам молодежи и спорта города, будет посвящено Дню города и Дню России. Как сказано на официальной странице Федерации пауэрлифтинга Севастополя «ВКонтакте», турнир пройдет под эгидой Ассоциации Российских Силачей (АРС) и по правилам силового экстрима АРС…. читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info