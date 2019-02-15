Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие

15 февраля 2019     49
Первый гастрономический фестиваль «Гастроли» продемонстрировал кулинарное разнообразие

«Гастролифест» впервые прошёл в Симферополе на территории «Коннект центра» 8-10 февраля. Гости мероприятия имели возможность отведать разного рода вкусности, продегустировать изысканное вино и от души повеселиться.

Так, в зоне маркета, каждый гость мог попробовать и приобрести вкуснейшие фермерские сыры, оливки, мёд, ароматные крымские чаи, спелые и сочные экзотические фрукты и многое другое.

Винный салон представил продукцию винодельческих предприятий «Золотая Балка» и Валерий Захарьин. Гости смогли продегустировать лучшие вина в аккомпанементе черноморских мидий и устриц от локальных морских хозяйств.

Дети и взрослые исследовали Крымскую кухню во всем ее многообразие, всем без исключения гостям была предоставила возможность попробовать себя в роли шеф-поваров и приготовить блюда высокой кухни под руководством профессионалов. Любители кулинарного искусства посещали мастер-классы, во время которых мастера своего дела из Ассоциации Кулинаров Крыма и Севастополя на глазах у публики готовили креативные и неординарные блюда:

– брускетты с черноморскими деликатесами,
– чепалгаш по-крымски,
– пельмешки Таврические, а также другие блюда.

На площадке фестиваля “Гастроли” была представлена обширная детская программа. Для маленьких гостей игротека детского центра “КидБург” организовала увлекательные мастер-классы, интерактивные игры, а также музыкальную дискотеку.

Оригинальная концепция оформления «Итальянский дворик», которую создала компания «Небо декор», не оставила никого равнодушным.
Фестиваль удался, голодными никто не остался.

Хотим обрадовать всех искателей вкусовых впечатлений и тех, кто не успел посетить мероприятие, что это яркое событие будет иметь продолжение. В течение всего года вас ждёт множество гастрономических мероприятий.




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