Праздник виноградарей, посвящённый Святому Трифону в «Золотой Балке»

Агрофирма «Золотая Балка» развивает древние традиции виноградарей, связанные со знаковыми датами и обрядами. 14 февраля на виноградниках агрофирмы пройдёт праздник обрезки виноградной лозы «Трифон Зарезан», посвященный святому Трифону, который у славянских народов считается покровителем виноградарей и садоводов. В нём примут участие виноградари, механизаторы и руководители «Золотой Балки».

В программе праздника:

– проведение священнослужителем молебна в честь святого Трифона;

– выборы Короля виноградников на сезон 2018 г., наделенного полномочиями святого Трифона, который своей властью официально объявит начало полевых работ и будет заступником и покровителем виноградников и работников агрофирмы на весь год;

– обряд первой обрезки лозы;

– мастер-класс по обрезке виноградной лозы для дирекции «Золотой Балки»;

– конкурс обрезчиков лозы среди виноградарей агрофирмы;

– конкурс на лучший творческий номер среди четырех бригад виноградарей «Золотой Балки».

Этот день даёт старт началу полевых работ нового сезона. Очень символично, что в этом году праздник совпадает с Масленицей – проводами зимы и началом весны. По традиции, 14 февраля подрезают виноградную лозу, чтобы получить осенью хороший урожай. Вино в этот день должно литься рекой – согласно народной примете, это поможет вырастить здоровый и качественный виноград.

Информация по тел.: 63-51-19, 45-52-72, 63 50 81