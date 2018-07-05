Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ

8 июля Культурно-информационный центр приглашает всех севастопольцев и гостей города на большую праздничную программу, посвященную Дню рыбака.

В этот день с утра и до позднего вечера на территории КИЦ будут проходить тематические мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие.

С 9.00 на площади центра будет действовать праздничная ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукцию рыбной промышленности.

9.00 – 11.00 – Интерактивная программа детско-юношеских клубов

С 18.00 – 22.00 в программе народного гуляния:

– концерт оркестра «Жемчужина России»

– выставки

– фотозоны

– интерактивная программа «На крючке»

– поздравление от владыки морей и океанов Нептуна

– мега вкусная уха!

– гала–концерт лучших творческих коллективов

Завершит праздничный день красочный фейерверк.



Фото Алексея Мальгавко