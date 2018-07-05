Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ

3 июля 2018     272
Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ

8 июля Культурно-информационный центр приглашает всех севастопольцев и гостей города на большую праздничную программу, посвященную Дню рыбака.

В этот день с утра и до позднего вечера на территории КИЦ будут проходить тематические мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие.

С 9.00 на площади центра будет действовать праздничная ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукцию рыбной промышленности.

9.00 – 11.00 – Интерактивная программа детско-юношеских клубов

С 18.00 – 22.00 в программе народного гуляния:

– концерт оркестра «Жемчужина России»
– выставки
– фотозоны
– интерактивная программа «На крючке»
– поздравление от владыки морей и океанов Нептуна
– мега вкусная уха!
– гала–концерт лучших творческих коллективов

Завершит праздничный день красочный фейерверк.

 
Фото Алексея Мальгавко

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