Праздничная программа ко Дню рыбака в КИЦ

8 июля Культурно-информационный центр приглашает всех севастопольцев и гостей города на большую праздничную программу, посвященную Дню рыбака.
В этот день с утра и до позднего вечера на территории КИЦ будут проходить тематические мероприятия, в которых смогут принять участие все желающие.
С 9.00 на площади центра будет действовать праздничная ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукцию рыбной промышленности.
9.00 – 11.00 – Интерактивная программа детско-юношеских клубов
С 18.00 – 22.00 в программе народного гуляния:
– концерт оркестра «Жемчужина России»
– выставки
– фотозоны
– интерактивная программа «На крючке»
– поздравление от владыки морей и океанов Нептуна
– мега вкусная уха!
– гала–концерт лучших творческих коллективов
Завершит праздничный день красочный фейерверк.
Фото Алексея Мальгавко