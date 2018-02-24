Начался приём заявок на участие во «Всемирном парамузыкальном фестивале»

24 февраля 2018     27
Начался приём заявок на участие во «Всемирном парамузыкальном фестивале»

«Парамузыкальный фестиваль» объявляет об открытии приема заявок на Всероссийский смотр номеров детей и молодых людей для участия в первом туре юбилейного «Всемирного парамузыкального фестиваля», который состоится в мае-июне 2018 года.

Цель смотра номеров – выявление ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в проекте текущего года.

В состав жюри входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

Среди номинаций смотра: пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое); художественное слово; фортепиано; струнные инструменты; современный танец; классический и дуэтный танец; народный танец; танец на колясках и др.

В 2018 году состоится три этапа федерального отбора номеров детей и молодых людей с ограничениями в здоровье.

Материалы должны быть направлены по электронной почте до 31 марта 2018 года включительно.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

В течение десяти лет при поддержке Министерства культуры РФ в регионах России проводится «Всемирный парамузыкальный фестиваль».

Приятно отметить, что за прошедшие годы в смотре номеров приняло участие немало севастопольцев.

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