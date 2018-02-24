Начался приём заявок на участие во «Всемирном парамузыкальном фестивале»

«Парамузыкальный фестиваль» объявляет об открытии приема заявок на Всероссийский смотр номеров детей и молодых людей для участия в первом туре юбилейного «Всемирного парамузыкального фестиваля», который состоится в мае-июне 2018 года.

Цель смотра номеров – выявление ярких детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья для участия в проекте текущего года.

В состав жюри входят заслуженные деятели искусств и народные артисты России.

Среди номинаций смотра: пение (академическое, народное, эстрадно-джазовое, жестовое); художественное слово; фортепиано; струнные инструменты; современный танец; классический и дуэтный танец; народный танец; танец на колясках и др.

В 2018 году состоится три этапа федерального отбора номеров детей и молодых людей с ограничениями в здоровье.

Материалы должны быть направлены по электронной почте до 31 марта 2018 года включительно.

С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

В течение десяти лет при поддержке Министерства культуры РФ в регионах России проводится «Всемирный парамузыкальный фестиваль».

Приятно отметить, что за прошедшие годы в смотре номеров приняло участие немало севастопольцев.