Подробная программа мероприятий историко-патриотического фестиваля «Знамёна Победы»

29 апреля 2019     66
Подробная программа мероприятий историко-патриотического фестиваля «Знамёна Победы»

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник представил программу мероприятий историко-патриотического фестиваля «Знамена Победы», который будет проходить на мемориальном комплексе «Сапун-гора» c 5 по 9 мая 2019 г.

 
5 мая

10:00 Открытие аллеи «Бессмертный полк: будем достойны отцов и дедов»
11:00 – 12:00 Акция «Знамёна Победы». Церемония выноса Боевых Знамён воинских частей, принимавших участие в освобождении Севастополя. Митинг-реквием. «Книга Памяти города-героя Севастополя». Возложение венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора»
12:00 – 13:00 Реконструкция эпизодов боевых действий «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»
13:00 Праздничный концерт. Чествование ветеранов. Конкурс чтецов. Подведение итогов конкурса детского рисунка и конкурса юных поэтов. Солдатский привал. Полевая кухня. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»
19:00 – 21:00 Концерт камерного хора Крымской государственной филармонии «Таврический благовест»
20:00 – 21:00 Военно-полевой кинотеатр. Показ документальных фильмов
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944»

 
6 мая

10:00 – 19:00 Прием посетителей и официальных делегаций. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–­1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»

 
7 мая

10:00 – 18:00 Возложение венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». День открытых дверей в музее-диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»
13:00 – 14:00 Проведение Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктант Победы»
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944 »

 
8 мая

10:00 – 19:00 Прием посетителей и официальных делегаций.
Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–­1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»

 
9 мая

08:00 – 19:00 Церемония возложения венков и цветов к Вечному огню у Обелиска Славы на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». Прием официальных делегаций, общественных организаций, жителей и гостей г. Севастополя. Выставка образцов оружия периода Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Интерактивные занятия для детей. Работа выставок музея, ретрофотоателье, военно-полевого караоке, танцплощадки, лазерного тира «Военное дело», интерактивных площадок «Ожившая история», «Поздравь ветерана с Победой», «Партизанский лагерь», «Юный поисковик»
21:00 Мультимедийная инсталляция «За год до Великой Победы. Севастополь – 1944»

* С подробной Программой мероприятий можно ознакомиться на сайте sevmuseum.ru и по телефону (8692) 222-111.


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